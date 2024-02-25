عسكريون ومؤرخون: الدعاية الصهيونية تحاول تشويه انتصارنا في أكتوبر

أقامت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، برئاسة الدكتور أحمد الشربيني؛ الأمسية الثقافية "فيلم جولدا مائير.. والدراما التاريخية بين الحقيقة والتزييف"؛ وذلك بالتعاون مع جريدة «الدستور»، والمنتدي المصري للإعلام؛ وذلك بمقر الجمعية التاريخية، وشارك في الندوة كل من اللواء طارق المهدي وزير الإعلام الأسبق، والخبير العسكري لواء.د.وائل ربيع من المنتدى المصرى للإعلام، والمخرج الكبير د.أحمد فؤاد درويش، والدكتورأحمد الشربيني رئيس الجمعية التاريخية، والزميل الدكتور حسام الضمراني الكاتب والصحفي بجريدة الدستور، وأدار الندوة أمين عام الجمعية التاريخية الدكتور خلف عبدالعظيم الميري، وذلك بحضور وزير الآثار الأسبق الدكتور ممدوح الدماطي.

قال الدكتور أحمد الشربيني، رئيس الجمعية التاريخية المصرية، إنه يعتقد أننا فى أحوج ما نكون في هذا التوقيت وفي ظل الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة العربية، وفي ظل محاولات الكيان الصهيوني سرقة تاريخنا والسطو على تراثنا، وأنه يعتقد أن هذا العمل السينمائي الذى تناقشه الجمعية هو عمل استهدف من ورائه هذا الكيان، مشددًا على ضرورة أن يكون المتلقي المصري والعربي على قدر من الوعي حتي لا ينجرفوا وراء هذا المحاولات التي تسعى لسرقة تاريخنا.

خلف الميري: الدعاية الصهيونية تحاول تشويه انتصار حرب اكتوبر العظيم

الدكتور خلف الميري، أمين عام الجمعية، رحب بالمشاركين في الندوة والحضور، لافتًا ان مناقشة فكرة هذه الندوة تتسق مع رؤية الجمعية التاريخية التي تعد حارسة امينة لهذا الوطن، مشددًا أن الدعاية الصهيونية تحاول ان تشوه بعض هذه المعالم رغم انتصارنا في السادس من أكتوبر.

اللواء طارق المهدي يطالب بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حرب اكتوبر وفلسطين

من جانبه طالب اللواء طارق المهدي، رئيس المنتدى المصرى للإعلام، الوقوف دقيقة حداد على شهداء مصر في حرب أكتوبر، وشهدائنا من فلسطين، وشدد على أن المنتدى المصرى عند تاسيسه كان الهدف منه تعميق الوعى الوطني للتصدى للمحاولات والاتجاهات الإعلامية والثقافية المضادة للوطنية، مؤكدًا انه قبل المجىء إلى الندوة تناقش مع أحد سفرائنا بإسرائيل عن شخصية الفيلم "جولدا مائير" حيث أكد له ان الشخصية التى تناولها الفيلم ليست هي جولدا مائير، كما أنه فؤجى ان تعليقات الشباب على الفيلم فى غاية الخطورة خاصة وان بعض المدارس الإنجليزية تقوم بتدريس "ثغرة الدفرسوار" كما يتناولها فيلم "جولدا".

وأكد، أن فكرة الوعي في مصر أمر في غاية الأهمية، مشيرًا ان توظيف النكتة والسخرية في عام 1967 وهو وقت كانت الدولة تحاول ان تستعيد نفسها لخوض المعركة أمر يستدعى ان نتوقف أمامه؛ مؤكدًا ان أفضل ما فينا من توحد يحدث فى أوقات الأزمة، مشددًا على فكرة الوعي بقضايا الوطن.

المخرج احمد درويش: جولدا مائير كررت مقولة "ليفي أشكول" انه لا يوجد شعب أسمه فلسطين

قال المخرج أحمد فؤاد درويش، إن في سنة 1969 تولت جولدا مائير رئاسة وزراء إسرائيل، التي كررت مقولة رئيسة الوزراء الذى سبقها "ليفي أشكول" وهي "إن لا يوجد شعب أسمه فلسطين"؛ مشيرًا انه كان وقتها في سن الثانية والعشرين وكان يعمل في مكتب نجيب محفوظ رئيس المؤسسة المصرية للسينما؛ وهي فترة كانت مصر تشهد حرب الاستنزاف التى وصفها بالبروفة الحقيقية لحرب أكتوبر، مشيرًا انه وقتها ذهب الى الثقافة الفلسطينية لتقديمها للناس حيث قدم فكرة الى نجيب محفوظ حظيت بالموافقة وهي عبارة عن فكرة فيلم تسجيلي بعنوان "وجوه من القدس" يسلط الضوء على فن النحت والتشكيليين الفلسطينيين.

واضاف "درويش"، أن فيلم "وجوه من فلسطين" قدم تطور هذا الفن من عام 1948 الى 1968 وهي فترة شهدة النكبة.

اللواء وائل ربيع: ما جاء في فيلم جولدا ليس صحيحا ومخالفًا للواقع

من جانبه؛ قال اللواء الدكتور وائل ربيع، إن لجنة إجرانات تشكلت فى 17 نوفمبر 1973 اى بعد الحرب بشهر واحد فقط لما أحدثته الحرب من صدمة لإسرائيل، حيث حققت اللجنة على مستويين؛ الأول هو السياسي، والثاني هو المستوى العسكري، لافتًا أنه قراء اعترافات القادة للجنة، مؤكدًا أن ما أورده اللواء طارق المهدي بان ما جاء في الفيلم على لسان "جولدا مائير" ليس صحيحًا ومخالف للواقع.

حسام الضمراني: فيلم "جولدا" من نوعية الأفلام الدعائية.. وأطالب بتحويل وثائق حرب أكتوبر لأفلام عبر منصاتنا الرقمية

قال الزميل الدكتور حسام الضمراني، أن فيلم "جودا" من نوعية الافلام الدعائية والإعلامية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من العقيدة العسكرية الإسرائيلية، وتضخيم إنجازاتها حيث صور "ثغرة الدفرسوار" إعلاميًا على أنها إنتصار باهر، في حين أن معركة الثغرة هي محاولة فاشلة لتقليص حجم الانتصار المصرى وحفظ ماء وجه إسرائيل وكرامتها، التي سقطت في الحرب الحقيقية الوحيدة التي خاضتها في مواجهة الجيش المصري رغم الدعم الأمريكي، وخسائرها الجسمية.

وأضاف، أن وزارة الدفاع المصرية نشرت لأول مرة منذ أيام قليلة مضت، مجموعة من الوثائق العسكرية السرية النادرة،التي تتعلق بحرب السادس من أكتوبر 1973، ومراحلها المختلفة، بالتزامن مع مرور 50 عاما على هذا الانتصار العظيم واليوبيل الذهبي، حيث طالب بأهمية وضرورة ان تتحول هذه الوثاق لأفلام وثائقية وتسجيلية ودرامية مترجمة تقدم السردية المصرية الخاصة بحرب أكتوبر على أن تكون موجهة الى العالم وبلغات عدة عبر منصاتنا الرقمية مثل "watch it" وان تقدم للشباب المصرى خاصة واننا أمة شابة حتي ننمى وعي الاجيال الرقمية الجديدة.

يذكر أن، ناقشت الندوة فيلم"جولدا" الذى عرض العام الماضى ويدور حول أحداث حرب أكتوبر ورد فعل رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير عام 1973، وما أحدثه من ردود أفعال موسعه على المستوى الدولي، ومناقشة الدراما وتزييف التاريخ والأحداث المغلوطة.

نبذة عن فيلم "جولدا"

جولدا هو فيلم درامى من نوع السيرة الذاتية انتج سنة 2023 من اخراج جاى ناتيف وكتبه نيكولاس مارتن. يصور الفيلم حياة جولدا مائير، رئيسة وزراء اسرائيل الرابعه، خاصة فى حرب يوم الغفران، وهو من بطولة هيلين ميرين وكاميل كوتين وليف شرايبر؛ حيث طرح فيلم جولدا Golda في دور العرض الأمريكية، وعدد من السينمات الأوروبية المحدودة منذ أيام، وهو عمل مقتبس أحداثه من قصة حقيقة عن رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير.

تم عرضه العالمى الأول فى مهرجان برلين السينمائى الدولى 2023 فى 20 فبراير 2023، تم إصداره فى أمريكا بواسطة Bleecker Street وShivhans Pictures فى 25 أغسطس 2023، تم إصداره فى المملكة المتحدة وأيرلندا بواسطة Vertical Entertainment وMetFilm Distribution فى 6 أكتوبر 2023.