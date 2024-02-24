السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بدء الأمسية الثقافية "جولدا.. وتزييف التاريخ" بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية (صور)

فعاليات الأمسية الثقافية
فعاليات الأمسية الثقافية "جولدا.. وتزييف التاريخ"

بدأت منذ قليل فعاليات الأمسية الثقافية  "جولدا.. وتزييف التاريخ"؛ وذلك بالتعاون مع جريدة «الدستور»، والمنتدى المصري للإعلام؛ وذلك بمقر الجمعية التاريخية، تحت رئاسة الدكتور أحمد الشربيني رئيس مجلس إدارة الجمعية.


وتناقش الندوة فيلم "جولدا" الذى عرض العام الماضى ويدور حول أحداث حرب أكتوبر ورد فعل رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير عام 1973، وما أحدثه من ردود أفعال موسعة على المستوى الدولي، ومناقشة الدراما وتزييف التاريخ والأحداث المغلوطة.


أبرز المشاركين في ندوة "جولدا.. وتزييف التاريخ"


ويشارك في الندوة كل من الزميل الدكتور حسام الضمراني الكاتب والصحفي بجريدة الدستور، ويدير الندوة أمين عام الجمعية التاريخية الدكتور خلف عبدالعظيم الميري، ومن المنتدى المصرى للإعلام كل من اللواء طارق المهدي وزير الإعلام الأسبق، والخبير العسكري لواء وائل ربيع والمخرج الكبير أحمد فؤاد درويش، والدكتورأحمد الشربيني رئيس الجمعية التاريخية وأعضاء مجلس الإدارة.

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"جولدا.. وتزييف التاريخ"| ندوة بالتعاون بين" الجمعية التاريخية" و"الدستور".. السبت

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فيلم جولدا مائير والدراما والتاريخ القديم فى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.. اليوم


نبذة عن فيلم "جولدا"


جولدا هو فيلم درامى من نوع السيرة الذاتية أنتج سنة 2023 من إخراج جاى ناتيف وكتبه نيكولاس مارتن. يصور الفيلم حياة جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل الرابعة، خاصة فى حرب يوم الغفران، وهو من بطولة هيلين ميرين وكاميل كوتين وليف شرايبر؛ حيث طرح فيلم جولدا  Golda في دور العرض الأمريكية، وعدد من السينمات الأوروبية المحدودة منذ أيام، وهو عمل مقتبس أحداثه من قصة حقيقة عن رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير.


أقيم عرضه العالمى الأول فى مهرجان برلين السينمائى الدولى 2023 فى 20 فبراير 2023، تم إصداره فى أمريكا بواسطة Bleecker Street وShivhans Pictures فى 25 أغسطس 2023، تم إصداره فى المملكة المتحدة وأيرلندا بواسطة Vertical Entertainment وMetFilm Distribution فى 6 أكتوبر 2023.

تناقش الندوة فيلم"جولدا" الذى عرض مؤخرًا الذى عرض العام الماضى
جولدا هو فيلم درامى من نوع السيرة الذاتية أنتج سنة 2023
جولدا التاريخ جريدة الدستور الجمعية التاريخية الدكتور أحمد الشربيني فيلم جولدا رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير

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