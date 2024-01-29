الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جمال عبدالجواد: خطر الإرهاب ما زال قائمًا ولم ينته منذ أربعينيات القرن الماضى

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور جمال عبدالجواد، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات بالمركز المصرى، إن خطر الإرهاب ما زال قائمًا، رغم قدرة الدولة المصرية على ما تعرضنا له من موجة الإرهاب، ولكن ذلك لا يدعونا للاطمئنان، مشددًا أنه يتوجب أن تستغل تلك الفسحة وإعادة النظر مرة ثانية فى التحديات التى تواجهنا خاصة وأنه منذ أربعينيات القرن الماضى وموجات الإرهاب لم تنته ولم تنجح في تحقيق انتصار نهائى على الإرهاب.

وأضاف "عبدالجواد" خلال فعاليات ندوة "اتجاهات التطرف والإرهاب فى الشرق الأوسط" ضمن فعاليات القاعة الرئيسية ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أنها بدأت منذ عام 2011 العمل على قضية "الأمن الفكري"، أن لدينا نقطة ضعف خاصة تتمثل فى كوننا من المجتمعات الأكثر إنتاجًا للإرهاب، خاصة فى ظل غياب الديمقراطية فى تلك المجتمعات، لافتًا أن الاحتجاج فى مجتمعنا يعبر عن نفسه فى هذا الشكل المتطرف العنيف وهى نقطة ضعفنا وهو ما يستدعى أن نحذر من ذلك.

وأوضح" عبدالجواد"، أن الصراع فى فلسطين أحد أهم الأسباب للراديكالية المتطرفة فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن ما يحدث الآن فى غزة من معاناة ظرف مؤاتى يتوجب الانتباه لذلك، مشيرًا أن التكلفة السياسية للإرهاب والتكلفة الاقتصادية التطرف وهو ما أعد المركز المصرى للفكر والدراسات دراسة عنه يتعلق بتعطيل المشروع التحديثى فى المنطقة سبب رئيسي وراءه هو التطرف وهو له تكلفة كبيرة ومكلفة لمجتمعاتنا.
وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

إن خطر الإرهاب مازال قائما رغم قدرة الدولة المصرية على ما تعرضنا له من موجة الدكتور جمال عبد الجواد الباحث جمال عبد الجواد الإرهاب برنامج السياسات بالمركز المصرى

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