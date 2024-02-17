"جولدا.. وتزييف التاريخ"| ندوة بالتعاون بين" الجمعية التاريخية" و"الدستور".. السبت

تقيم الجمعية المصرية للدراسات التاريخية؛ ندوة موسعة تحت عنوان "جولدا.. وتزييف التاريخ"؛ وذلك بالتعاون مع جريدة «الدستور»، والمنتدي المصري للإعلام؛ وذلك في تمام الخامسة من مساء السبت المقبل، بمقر الجمعية التاريخية.

أبرز المشاركين في ندوة "جولدا.. وتزييف التاريخ"

وتناقش الندوة فيلم"جولدا" الذى عرض مؤخرًا الذى عرض العام الماضى ويدور حول أحداث حرب أكتوبر ورد فعل رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير عام 1973، وما أحدثه من ردود أفعال موسعه على المستوى الدولي، ومناقشة الدراما وتزييف التاريخ والأحداث المغلوطة، ويشارك فيها اللواء طارق المهدي وزير الإعلام الأسبق، والخبير العسكري لواء.د.وائل ربيع والمخرج الكبير د.أحمد فؤاد درويش، والدكتورأحمد الشربيني رئيس الجمعية التاريخية وأعضاء مجلس الإدارة، ومن الدستور كل الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة تحرير جريدة الدستور، والزميل الدكتور حسام الضمراني، ويدير الندوة أمين عام الجمعية التاريخية الدكتور خلف عبدالعظيم الميري.

نبذة عن فيلم "جولدا"

جولدا هو فيلم درامى من نوع السيرة الذاتية انتج سنة 2023 من اخراج جاى ناتيف وكتبه نيكولاس مارتن. يصور الفيلم حياة جولدا مائير، رئيسة وزراء اسرائيل الرابعه، خاصة فى حرب يوم الغفران، وهو من بطولة هيلين ميرين وكاميل كوتين وليف شرايبر؛ حيث طرح فيلم جولدا Golda في دور العرض الأمريكية، وعدد من السينمات الأوروبية المحدودة منذ أيام، وهو عمل مقتبس أحداثه من قصة حقيقة عن رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير.

تم عرضه العالمى الأول فى مهرجان برلين السينمائى الدولى 2023 فى 20 فبراير 2023، تم إصداره فى أمريكا بواسطة Bleecker Street وShivhans Pictures فى 25 أغسطس 2023، تم إصداره فى المملكة المتحدة وأيرلندا بواسطة Vertical Entertainment وMetFilm Distribution فى 6 أكتوبر 2023.