سيمنار التاريخ الإسلامي والوسيط يعقد ثاني لقاءاته بـ8 أوراق بحثية بالجمعية التاريخية.. السبت

يستعد سيمنار التاريخ الإسلامي والوسيط، السبت المقبل، لعقد ثاني لقاءاته لهذا الموسم، بمقر الجمعية المصرية للدراسات التاريخية؛ وسط حضور كبير من المؤرخين وشباب الباحثين من مختلف الجامعات المصرية.

فعاليات اللقاء الثاني من جلسات السيمنار

وتنطلق فعاليات اللقاء الثاني من جلسات السيمنار، وذلك على جلستين، يدير الجلسة الأولي الأستاذ الدكتور حسين سيد عبد الله مراد، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الدراسات الإفريقية العليا، نائب رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية والمشرف على السمنار، وتشمل عرض أربعة أوراق بحثية، كالتالي:

ـ الورقة البحثية الأولى بعنوان "الجانب السياسي في حياة الشيخ محرز بن خلف (342ـ 413هـ/ 953ـ 1025م) ويلقيها الدكتور خالد حسين، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة عين شمس.

ـ الورقة البحثية الثانية بعنوان "الرسائل والأطاريح الجامعية المهتمة بتحقيق التراث المخطوط المناقشة بأقسام التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعتي الجزائر ووهران عرض وتقديم" ويلقيها الدكتور عبيد بو داود، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة بن خلدون الجزائرية.

ـ الورقة البحثية الثالثة بعنوان "أسرة ابن فضل الله العمري ودورها في الإدارة المملوكية" وتلقيها الدكتورة سماح عبد المنعم السلاوي، أستاذة التاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة عين شمس.

ـ الورقة البحثية الرابعة بعنوان "عقوبة الضرب بالمقارع ودلالتها في عصر سلاطين المماليك"، وتلقيها الدكتورة عبير أحمد حطب، مدرس التاريخ الإسلامي بكلية التربية جامعة مطروح.

أما الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الأول، فتديرها الدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم، أستاذة التاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وتشمل عرض أربعة أوراق بحثية، كالتالي:

ـ الورقة البحثية الأولى بعنوان "العلاقات بين كل أقطار نهر الطونة والبحر المتوسط، الغارات الفرنجية على الثغر الأعلى الأندلسي 330هـ / 942م أنموذجا"، وتلقيها الدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم، أستاذة التاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

ـ الورقة البحثية الثانية بعنوان "نصوص من كتاب المُغرب في أخبار المغرب المفقود لأبي علي البصري" وتلقيها الدكتورة كريمة عبد الرؤوف الدومي، أستاذة التاريخ الإسلامي المساعد بكلية البنات جامعة عين شمس.

ـ الورقة البحثية الثالثة بعنوان "سقوط بغداد وحقيقة الدور الشيعي فيه" ويلقيها الدكتور محمود بيومي، دكتوراه في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

ـ الورقة البحثية الرابعة بعنوان "المدن المصرية الواردة في وثائق جنيزة القاهرة"، ويلقيها الدكتور محمد جمعة عبد الهادي، دكتوراه التاريخ الإسلامي، كلية الآداب، جامعة القاهرة.

دورة السيمنار

وتحمل دورة السيمنار لهذا الموسم 2023/2024م، اسم الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل؛ أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة عين شمس؛ تقديرًا واعتزازًا بعالم جليل ومؤرخ كبير أفنى حياته راهبًا في محراب البحث والدرس لا يبتغى إلا وجه الله ورفعة وطنه الغالي مصر، كما أنه أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات منها: موسوعة سوسيولوجيا الفكر الإسلامي، الأغالبة سياستهم الخارجية، الخوارج في بلاد المغرب، الحركات السرية في الإسلام، وغيرها من المؤلفات.

ويعد هذا التقليد الذي انتهجته أسرة سيمنار التاريخ الإسلامي والوسيط بتسمية دوراتها المتعاقبة بأسماء أعلام التخصص الإسلامي والوسيط بمثابة رد الجميل لهؤلاء المؤرخين الذين أفنوا حياتهم في محراب الدراسات التاريخية.

سيمنار التاريخ الإسلامي والوسيط

يُذكر أن سيمنار التاريخ الإسلامي والوسيط قد أسسه الدكتور على السيد عام 2004، ليناقش فيه المؤرخون جديد أبحاثهم وطروحاتهم التاريخية.

وتحرص إدارة السمنار على تنوع الورقات البحثية وتنوعها لتشمل عصور وأزمة مختلفة بمشاركة الأساتذة والباحثين المتخصصين في البحث التاريخي، وفي نهاية الجلسات، تنشر هذه الورقات البحثية في حولية سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط، وهي مجلة علمية مُحكمة متخصصة في الدراسات التاريخية للعصر الإسلامي والوسيط.

يشرف على انعقاد سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط، أ.د أحمد الشربيني السيد، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وأ. د حسين عبد الله مراد، المشرف على السمنار، وأ.م.د. محمد فوزي رحيل، مقرر السمنار، وعضوية كل من: أ. د حاتم الطحاوي، وأ. د عبير زكريا سليمان، وأ.د محمد سيد كامل، وأ.م.د عبد الناصر إبراهيم عبد الحكم.