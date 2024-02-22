الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

وسط إقبال جماهيرى غفير.. معبد "أبو سمبل" يستقبل عروض مهرجان أسوان فى ليلة التعامد

مهرجان أسوان فى ليلة
مهرجان أسوان فى ليلة التعامد

وسط إقبال غفير من الجمهور والسائحين، استقبل معبد "أبو سمبل"، مساء الأربعاء، الحفل الأول من اليوم الختامي لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته 11، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

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شهد الحفل عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء ياسر عبد الشافي سكرتير عام مساعد محافظة أسوان، بحضور عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وبدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض فيلم تسجيلي بعنوان "أبو سمبل قدس الأقداس" سيناريو وإخراج عصام حلمي، وإنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية.

 

أعقب ذلك عرض فني مستوحى من مصر القديمة يتناول قصة ميلاد رمسيس الثاني، قدمته فرقة الأقصر للفنون الشعبية، بمشاركة راقصي بالية من المعهد العالي للبالية بأكاديمية الفنون، تصميم الرقصات الفردية د. محمد حسانين.

 

وشهد الحفل فقرة غنائية للمطرب الفنان سامح يسري، تضمنت أغنية "مصرنا"، "الشعب المصري هما دول"، تفاعل معها جمهور الحفل بالغناء والتصفيق.

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أعقب ذلك ديفيليه استعراضي للفرق المصرية والأجنبية المشاركة بالمهرجان، من بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان، وفرق الفنون الشعبية المصرية الوادي الجديد وتوشكى وأسوان والشرقية ومطروح والحرية وأسيوط وبورسعيد وملوي.

 

واختتمت الفعاليات بأوبريت فني بعنوان "شعوب ترقص للشمس" كلمات وألحان محمد مصطفى، غناء الفنان سامح يسري بمشاركة فرق المهرجان التي قدمت أداء حركيا مصاحبا صممه مدربو الفرق، وأخرج الحفل الفنان ماهر كمال.

 

حضر الحفل الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، وأمل عبد الجابر مدير عام البرامج الفنية والمهرجانات الدولية بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وقيادات وزارة السياحة والآثار ونخبة من المبدعين والإعلاميين ووسائل الإعلام المتنوعة.

 

وانطلق المهرجان مساء الأحد الماضي بمسرح فوزي فوزي بمشاركة 15 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية، وينفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال إدارتي المهرجانات والفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان، وقدمت العروض الفنية خلال اليومين الماضيين في 12 موقعا بالمحافظة، ويلقى إقبالا كبيرا من الجمهور من أبناء أسوان وضيوفها، وتختتم الفعاليات بالمعبد صباح اليوم الخميس 22 فبراير تزامنا مع ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبي سمبل.

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مهرجان أسوان فى ليلة التعامد
مهرجان أسوان فى ليلة التعامد
مهرجان أسوان فى ليلة التعامد
مهرجان أسوان فى ليلة التعامد
معبد أبو سمبل مهرجان أسوان الدولي قطاع العلاقات الثقافية الخارجية الهيئة المصرية العام أشرف عطية محافظ أسوان

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