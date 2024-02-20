الثلاثاء 20 فبراير 2024
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الثقافة

«قصور الثقافة» تنظم دورة في الدراسات السينمائية الحرة بجاردن سيتى

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، دورة في الدراسات السينمائية الحرة، بقصر السينما بجاردن سيتي، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تتضمن الدورة محاضرات في فنون السينما، السيناريو، التصوير، المونتاج، الإخراج، والديكور، ويحاضر بها نخبة من السينمائيين المتخصصين أبرزهم د.أشرف محمد، د. مختار يونس، د. مروة عزب، د.حسين بكر، د. يسري المناديلي، د.ضياء الدين جابر، والمخرجين أشرف فايق، عادل عوض، عصام حلمي، فخر الدين نجيدة، والمونتير السينمائي حسام المحفوظي، مدير التصوير زايد نايف وغيرهم.

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فعاليات الدورة تبدأ الأحد 3 مارس المقبل، وقد أتاح القصر التسجيل بالدورة اعتبارا من 11 فبراير وحتى تاريخ الانعقاد.

ينظم الفعاليات قصر السينما برئاسة سهام بحر، والتابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة الدكتورة منى شعير، وبإشراف الادارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتأتي في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة الدراسات السينمائية الحرة قصر السينما وزارة الثقافة السينما

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