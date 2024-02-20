حماد عليوة وهشام فهمى يناقشان أعمالهما بالنيل الثقافية.. غدًا

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية في تمام السابعة، مساء غد الأربعاء، الكاتب حماد عليوة حول روايته "جراج الزمالك" والصادرة عن دار الرواق للنشر والتوزيع، والكاتب والمترجم هشام فهمي حول ترجماته لأدب الفانتازيا.

حماد عليوة

رواية "جراج الزمالك"- الكاتب حماد عليوة

عندما دفن “اللورد كرومر” كلبه الأثير في مقبرة الحيوانات الأليفة التي أنشأها في نادي الجزيرة الرياضي، لم يكن يعرف أن كثيرًا من المصريين سيقتدون به هو وغيره من الإنجليز في تربية الحيوانات والعطف عليها، ومنحها في بعض الأحيان مكانة تفوق مكانة البشر.سنتعرف في هذه الرواية على عوالم كثيرة؛ سواء من خلال الطبقة الأرستقراطية التي تسكن في الزمالك، أو الطبقة المهمشة التي تعمل فيها، سنخوض رحلة في أرجاء حي الزمالك العريق؛ تكشف لنا عما يدور في كواليسه من علاقات متشابكة وأحلام وتطلعات وصراعات معقدة.

حماد عليوة

أما عن حماد عليوة فهو روائى، صدر له العديد من الأعمال الأدبية منها رواية "من أجل البلوند"، ثم صدرت له رواية "الحي الإنجليزي"، وصدرت له رواية "أغسطس" عن مركز المحروسة للنشر، وأخيرا رواية "جراج الزمالك" عن دار الرواق.

رواية جراج الزمالك

هشام فهمى

المترجم هشام فهمى

أما هشام فهمي فهو مترجم درس الأدب الإنجليزي والترجمة في جامعة الإسكندرية، وعمل مترجمًا وكاتبًا في عدد من الصحف والمجلات، بالإضافة إلى عمله فى مجال ترجمة الأفلام والمسلسلات التليفزيونية وترجم عددًا من الأعمال لكتاب عالميين، منها «الهوبيت» لتولكين، «فرانكنشتاين» لماري شِلي، «1408» لستيڤن كينج، «النَّاجي الأخير» و«أغنيَّة المهد» لتشاك پولانِك، و«المحيط في نهاية الدَّرب» لنيل جايمان، كما صدرَ له كتابان من سلسلة «المترجِم»، والملحمة الرِّوائيَّة «أغنيَّة الجليد والنَّار» للأمريكي چورچ ر. ر. مارتن، والتي صدرَ منها «لُعبة العروش» و«صِدام الملوك».

ترجمات هشام فهمي

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