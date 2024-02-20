الثلاثاء 20 فبراير 2024
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الثقافة

إبراهيم عبدالمجيد: لا أهتم بالمقارنة بين الرواية وشكلها الدرامى

إبراهيم عبد المجيد
إبراهيم عبد المجيد

تحدث الروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد عن تحويل روايته "عتبات البهجة" لمسلسل درامي وكيف يرى الرواية في شكل عمل درامي.

ويقول إبراهيم عبدالمجيد: "الرواية لغة والسيناريو صورة، مقتضيات الصورة تختلف، لا أحب المقارنة بين أي عمل أدبي وعمل سينمائي أو تليفزيوني".

ويضيف، في تصريح خاص لـ"الدستور": "الحكم على الرواية من لغتها وشكلها الأدبي، والحكم على المسلسل أو الفيلم من الصور وتتابع المشاهد ومعانيها وغير ذلك كثير". 

مجدي أبو عميرة سعيد بـ"عتبات البهجة" لهذه الأسباب

ويواصل: "كما أن المسلسل أو الفيلم يخضع للرقابة بينما في الرواية حرية كبيرة، مسألة المقارنة بين الفيلم أو المسلسل والرواية لا أقف عندها ولا أهتم بها، هكذا مثلًا كان نجيب محفوظ وغيره من كتاب العالم". 

ويختتم: "أنا مسئول عن روايتي أما الفيلم أو المسلسل فمسئولية السيناريست والمخرج والمنتج والممثلين والمصور والموسيقار إلخ، وأدوات الصورة غير أدوات الأدب". 

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مسلسلات رمضان 2024.. الضحك والبهجة يسيطران على كواليس "عتبات البهجة"

مسلسل عتبات البهجة

يذكر أن مسلسل عتبات البهجة يقوم ببطولته النجم الكبير يحيي الفخراني ومن إخراج مجدي أبوعميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائي في مسلسلي "جحا المصري" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007، وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري، ليعود الثنائي للعمل سويًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

والمسلسل بطولة جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم والنجمات.

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