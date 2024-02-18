مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني يعتمد ترشيح سناء البيسي لجائزة الاستحقاق الكبرى

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، اعتماد مجلس أمنائها بالإجماع ترشيح الكاتبة الكبيرة سناء البيسي لجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2024 والتي تبلغ قيمتها 200 مائتي ألف جنيه.



‎وصرح الكاتب الكبير محمد سلماوي أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء، بأن جائزة الاستحقاق الكبرى تختلف عن باقي جوائز المؤسسة في أنها تمنح لشخصية كبيرة ذات إنجاز بارز أثرت الحياة الثقافية المصرية في الفن التشكيلي أو الأدب أو السينما أو الموسيقى، وذلك عن مجمل أعمالها.

وأوضح أنها بالتالي غير مخصصة للشباب كباقى الجوائز، وإنما للشخصيات الراسخة فى مجالها، وهى تمثل تحية تقدير للشخصية الفائزة وعرفان بقيمة إنجازها.



وأضاف سلماوي في حيثياته بأن سناء البيسى شخصية ثقافية متميزة طالما أثرت حياتنا بكل ما هو جميل ومفيد، وقال إنها متعددة المواهب تحتضن مجالات الصحافة والأدب والفن، فهى صحفية مرموقة وأديبة ذات شأن وفنانة تشكيلية متميزة، وقد آن الأوان أن نقول لها شكرا على إنجازك الممتد عبر أكثر من نصف قرن من الزمان.



‎وسيتم تكريم الكاتبة سناء البيسي في حفل توزيع جوائز الفنون فى دورتها الخامسة تحت رعاية وزارة الثقافة وذلك يوم الأحد القادم الموافق 25 فبراير في تمام الساعة السادسة والنصف ٦:٣٠ مساءًا بمركز الجزيرة للفنون.

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