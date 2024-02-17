قريبا.. الطبعة الثانية من "أوديب فى الطائرة" لمحمد سلماوى

تصدر دار الكرمة للنشر والتوزيع قريبًا الطبعة الثانية من رواية أوديب في الطائرة للكاتب الصحفي والروائي محمد سلماوي، بعد نفاد الطبعة الأولى والتي بلغ عدد نسخها خمسة آلاف نسخة.

تدور أحداث الرواية من خلال أوديب الملك الذي كان يسكن مدينة طيبة، ويتجه إلى سجنه بالطائرة لكنه يرفض النزول ومغادرتها، ويرجع المؤلف بالأحداث لبداية أزمة الملك وثورة شعبه عليه بعد أن تفشى وباء الطاعون في المدينة مما جعل العيون كلها تتجوه صوب شخص واحد هو المسئول عن كل ما حدث، وهو الملك أوديب.

ويرفض أوديب الانصياع لفكرة التخلي عن الملك ويذكر الجميع بماضيه العتيد من قتله للوحش وأنه حمى المدينة كلها، لكن ثورة الشعب تزداد مما يضطره في النهاية للخضوع لرأي العقل ويترك الحكم وينزل على رغبة الشعب ليقرر سجنه في ولاية بعيدة يذهب إليها بالطائرة.

أما عن محمد سلماوي فهو كاتب صحفي وأديب مصري درس اللغة الإنجليزية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، تخرج فيها عام 1966، ثم حصل على دبلوم مسرح شكسبير بجامعة أكسفورد عام 1969، ثم التحق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصل على درجة الماجستير في الاتصال الجماهيري عام 1975.

وكان محمد سلماوي قد عين مدرسًا للغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب - جامعة القاهرة عام 1966، وفي عام 1970 انتقل إلى جريدة الأهرام ليعمل بها محررًا للشئون الخارجية، وفي عام 1988 انتدب وكيلًا لوزارة الثقافة للعلاقات الخارجية، وفي عام 1991 عين مديرًا للتحرير بجريدة «الأهرام ويكلي» الصادرة باللغة الإنجليزية، ثم عين رئيسًا للتحرير بجريدة «الأهرام إبدو» الصادرة بالفرنسية.

وإلى جانب ذلك عمل محمد سلماوي كاتبًا بجريدة «الأهرام» اليومية، ورئيسًا لمجلس أمناء صحيفة «المصري اليوم»، اليومية المصرية المستقلة، ثم رئيسًا لمجلس تحرير الصحيفة، في الثالث من يناير من العام 2014.

لسلماوي العديد من الإصدارات الروائية، منها الخرز الملون و أوديب في الطائرة كما له إصداران في السيرة الذاتية هما العصف والريحان ويومًا أو بعض يوم، كما قام بتأليف العديد من الإصدارات الأخرى مثل كتابه "في حضرة نجيب محفوظ".

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