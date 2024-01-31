الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فاروق حسنى يقيم معرضًا فنيًا بالمتحف المصرى الكبير

جريدة الدستور

يقيم جاليري آزاد للفن معرضًا فرديًا للفنان الكبير فاروق حسني بكايرو آرت فير في نسخته الخامسة والتي تعرض بالمتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل الموافق ٣ فبراير،  ويعرض حسني لجمهوره ٢٠ عملًا فنيًا حديثًا.
ويعد فاروق حسني أحد أبرز الفنانين التشكيليين المعاصرين، حيث عرضت أعماله في أهم المتاحف الدولية أبرزها متحف متروبوليتان، ومتحف هيوستن للفنون الجميلة، وفورت لودرديل في ميامي، والمتحف الوطني في فيينا، ومتحف لو فيتوريانو في روما، وكاروسيل دو اللوفر في باريس، ومتحف طوكيو للفنون. بالإضافة إلى العديد من المتاحف العربية والمصرية وكان أخرها بمتحف البحرين الوطني للفنون عام ٢٠٢٢.
وكتب عنه وقدمه أهم نقاد العالم في الفن أبرزهم جيسيا فينيجار، دان كاميرون، فيليب دي مونتيبيلو من الولايات المتحدة الأمريكية، ميشيل نوريدزاني من فرنسا، إنزو بيلارديلو، جيوفاني كارلادينتي،لورينزا تروتكي، كارمني سينسكالكو  من إيطاليا ومختار العطار أحمد فؤاد سليم مصطفى الرزاز من مصر والناقد العراقي الكبير فاروق يوسف.


وصرح محمد يونس مؤسس كايرو آرت فير وصاحب جاليري آزاد بأن وجود أعمال الفنان الكبير فاروق حسني في النسخة الخامسة لفن القاهرة مع جاليري آزاد هو إضافة فنية مهمة للجاليري والآرت فير، حيث يعد الفنان القدير قامة مهمة ومنارة للفن والثقافة، حيث إن جمهور الآرت فير يعد حضورًا متنوعا من كافة الوطن العربي نظرًا لأنه ضمن أهم آرت فيير حول العالم والذي بدوره سيعكس تنوع وغنى المشهد الفني المصري … كما أكد يونس أن كثيرًا من زوار الآرت فير ستكون فرصة لهم عرض أعمال الفنان فاروق حسني ومشاهدتها خلال وجودهم في القاهرة لحضور النسخة الخامسة.

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