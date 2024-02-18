"تحت اللفائف قصص ترويها أجساد المصريين" بالمعهد الفرنسى للدراسات الشرقية

تحت اللفائف قصص ترويها أجساد المصريين، محور اللقاء الذي يستضيفه، المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية، ضمن سلسلة محاضرات إيجيبتولوجي بالعربي.

تفاصيل محاضرة إيجيبتولوجي بالعربي

ففي السادسة من مساء اليوم الأحد، تحل الباحثة دكتورة زينب حشيش أستاذ مساعد الآثار المصرية - كلية الآثار جامعة بني سويف، في ضيافة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية، بمقره الكائن في المنيرة، في حلقة جديدة من حلقات محاضرات إيجيبتولوجي بالعربي، والتي تعقد تحت عنوان "تحت اللفائف.. قصص ترويها أجساد المصريين".

ويتناول اللقاء:

التعريف بمفهوم البقايا الحيويةِ وتاريخِ الاهتمامِ بها في مصر.

كيفية استخدامِ الجسدِ كدليلٍ أثريٍ ماديٍ لتأكيدِ أوْ نفيِ المعلوماتِ التاريخيةِ والثقافيةِ لمجتمعِ ما.

علاقةُ أجسادِ المصريينَ القدماءِ بالبيئةِ المحيطةِ بهمْ وبالنشاطِ اليوميِ الذي يعكسُ لنا طبيعةُ المجتمعاتِ في مصرَ القديمةِ.

علاقةُ أجسادِ المصريينَ بالتغذيةِ والذي يعكسُ لنا مستوى معيشةِ الأفرادِ تارة وتارة أخرى يعكسُ لنا مدى التدينِ والالتزامِ الأخلاقيِ.

وتناقشُ "حشيش" فكرةَ الخروجِ منْ الأطرِ الصارمةِ لعلمِ المصرياتِ وتخصصاتهِ وفروعهِ، واستخدامَ مناهجِ أو دراسات بينية أكثرَ اتساعًا لفهمِ أعمقَ لسلوكِ الإنسانِ في الماضي.

كما تتطرق المحاضرة الجديدة في محاضرات إيجيبتولوجي بالعربي، علاقةُ أجسادِ المصريينَ القدماءِ بالسلمِ والعنفِ في المجتمعاتِ القديمةِ عرض لأمثلةٍ تطبيقيةٍ لنتائجِ الدراساتِ الحديثةِ لبعضِ الحالاتِ التي تمَ فحصها ودراستها بجباناتِ مصر القديمةِ (الدلتا، سقارةْ، بنيَ حسنْ، وأبيدوس).

وبحسب دكتورة زينب حشيش، "عرف عن المصرى القديم تكريم الانسان والاهتمام بالجسدِ، ولذا لعب الجسد دورًا هامًا في الحياةِ اليوميةِ والثقافةِ بمصر القديمةِ، فكانَ وسيلة للتعبيرِ عنْ الجمالِ والقوةِ والصحةِ، كما ارتبط بعقيدته الدينيةِ والروحيةِ.

وتعد الأهراماتُ والمعابدُ والتماثيلُ الضخمةُ التي بنيتْ ونحتت في مصرَ القديمةِ منْ أبرزِ الأدلةِ على أهميةِ الجسدِ في المجتمعِ المصريِ القديمِ. كانتْ هذهِ المعالمِ تمثلُ القوة والسلطة والأبدية، وتعكس الاحترامَ والتبجيلَ للجسدِ والروحانيةِ.

و"زينب حشيش"، المحاضر في لقاء إيجيبتولوجي بالعربي، مدير إدارة توثيق وتسجيل البقايا العظمية بالمخازن المتحفية بوزارة السياحة والآثار سابقًا مدير مشروع توثيق البقايا العظمية ببدروم المتحف المصري - عضو الجمعية الدولية لعلماء المصريات (IAE). - عضو جمعية The American Society of Overseas Research (ASOR) - عضو لجنة إنشاء ومتابعة برنامج الآثار والإرشاد السياحى بكلية الآداب جامعة بنى سويف الاهلية. - عضو مجلس إدارة جمعية تراث مصر ومسئول الجمعية بمحافظة بنى سويف.

وكانت محاضرات إيجيبتولوجي بالعربي، قد بدأت في العام 2020، بمبادرة طرحتها الباحثة دكتورة فاطمة كشك عالمة المصريات، بالتعاون مع مبادرة "المكان والناس" والتي أسستها أيضًا في العام 2019.