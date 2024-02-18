بينها اليوم الثقافى الألمانى باتحاد كتاب مصر.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

اليوم الثقافي الألماني، واحد من الفعاليات والأمسيات التي يحتشد بها اليوم الأحد 18 فبراير 2024، والتي نرصد لكم أبرز ملامحها في أجندة الدستور الثقافية.

التفاصيل الكاملة لـ أجندة الدستور الثقافية اليوم

ففي السابعة مساء، تنطلق باتحاد كتاب مصر بمقره الكائن بشارع حسن صبري بالزمالك، فعاليات “اليوم الثقافي المصرى الألمانى”، بمشاركة وفد ولاية وجامعة هامبورج الألمانية برئاسة دكتور محمد خليفة، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بجامعة هامبورج الألمانية.

يسبقها في السادسة مساء، تقام باتحاد الكتاب أيضا، ندوة بعنوان “عبد العزيز سعود البابطين.. الرجل والمؤسسة”، بمشاركة كل من الكتاب: أحمد فضل شبلول، دكتور فوزي خضر، مصطفي عبد الله، دكتور محمد أبو شوارب، ودكتور بسيم عبد العظيم.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستضيف مركز قنصلية الثقافي، في السادسة مساء، الأمسية التي تنظمها الدار المصرية اللبنانية للنشر، لإطلاق ومناقشة أحدث إصداراتها، رواية "الأستاذ بشير الكحلي"، للكاتب مينا عادل جيد، ويناقشها سيد محمود.

وفي السادسة مساء أيضا، تنطلق فعاليات المعرض الفردي الخاص، للفنان الكبير مصطفي الرزاز، “رنات العيدان”، وذلك بقاعة الفن بالزمالك، ويستمر المعرض حتي 7 مارس 2024.

وفي السادسة مساء، ينظم البيت الروسي بالقاهرة، لقاء مع رحالة البحار والمحيطات الروس في أول زيارة لهم لمصر، وعرض فيلم تسجيلي عن مغامرات ذئاب البحر، وذلك بمقر البيت الروسي بالدقي.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

كما ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية العديد من الفعاليات، تبدأ في السادسة مساء، بمركز إبداع بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، وأمسية لمناقشة ديوان "غياب حر"، للشاعر عاطف عبد العزيز، ويناقشه كلا من: الناقد والشاعر د. أمجد ريان، الناقد د. محمد عبد الباسط عيد، ويدير الأمسية الشاعر عماد غزالي.

في سياق متصل، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يقيم مركز الابداع الفني بساحة الأوبرا بالجزيرة، في السادسة مساء، أمسية جديدة من أمسيات منتدى "ثقافة وإبداع"، حيث يستضيف نخبة من شباب المترجمين الذين فازوا في المسابقة التي نظمها المركز القومي للترجمة، ونتج عنها كتابا بعنوان "مختارات قصصية من حول العالم" صدر في سلسلة آفاق عالمية عن هيئة قصور الثقافة.

‏‎الكتاب لمجموعة من المترجمين يصل عددهم إلى 28 مترجم من شتى ربوع الوطن وبمختلف اللغات: من الأردية، السواحيلية، الصينية، الفارسية، الفرنسية، الكورية، الألمانية، الإيطالية، الإنجليزية، التركية، والإسبانية، وهم: ابتسام ياسر، أسماء مصطفى، إيريني حنا، إيمان مجدي، بشرى أحمد، حسن أيمن، دينا جمال، دينا مصطفى، رانيا عبد الله، رنا مجدي، رنا نبيل، ريهام سمير، سعفان عامر، شريف محمد، عبير أحمد، علي إبراهيم، ليلى أحمد، مايكل نادر، محمد أحمد، محمد مسعد، مصطفى البكري، مها محمد، مينا مجدي، ندا محروس، نورهان فاروق، نورهان مصطفى، هدير جاد، ياسمين أحمد علي.

‏صدر الكتاب ضمن سلسلة "آفاق عالمية" التي يرأس تحريرها المترجم الكبير د. أنور إبراهيم، ويتولى منصب مدير التحرير جمال المراغي، وسكرتير التحرير مها عبد الرازق.

‏‎كما يستضيف المنتدى للحديث عن خبراتهم في مجال الترجمة د. محسن فرجاني والمترجمة ميرا أحمد.

وفي السابعة مساء، يحتضن مركز إبداع قبة الغوري بالحسين، أمسية فنية غنائية، والتي تحييها فرقة "الفراديس" للإنشاد الديني.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تنظم لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعى وقضايا المجتمع"، وذلك فى السادسة مساء بقصر الأمير طاز.

يتحدث فى الندوة دكتورة غادة محمد عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، دكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للإقتصاد الرقمي ومستشار كلية كامبردج الدولية البريطانية، دكتور مهندس سعيد محمد عشري خبير الاتصالات وأمن المعلومات.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يحتضن جاليري مصر بالزمالك، في السادسة مساء، انطلاق فعاليات معرض النحت “عزلة”، للفنانة ريم أسامة، ويستمر المعرض حتي 14 مارس 2024.

وفي السادسة مساء، يحل الكاتب محمد رفيع، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات، نادي أدب آفاق اشتراكية، ولقاء لمناقشة روايته “أنا ذئب كان”، وذلك بمقر النادي الكائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز المتفرع من شارع صبري أبو علم، وسط البلد، بالقؤب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.

ويتناول الرواية بالنقد والنقاش والتحليل كلا من: دكتور صلاح السروي، أستاذ الأدب المقارن بجامعة حلوان، والكاتب القاص زكريا صبح.

حفلات الأوبرا

وضمن أجندة الدستور الثقافية، نستعرض لكم حفلات دار الأوبرا المصرية. ففي الثامنة مساء، وضمن سلسلة وهابيات، يقام حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، علي مسرح معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس.

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها في الليل لما خلى، يا ورد مين يشتريك، النهر الخالد، ساكن قصادى، أمل حياتي، أنت الحب، هذه ليلتى. إلى جانب موسيقى فين طريقك.. أداء غادة آدم، إيناس عز الدين، أحمد عصام وعازف العود محمود عبد الفتاح.

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ تستضيف دار الأوبرا المصرية، بأرض الجزيرة، حفلا لجمعية لى كورد كروازيه الفرنسية ومؤسسة أوتار سفارس بقيادة المايسترو مصطفي فهمي ومشاركة الالتو الصينية روشين نيو العازفين والعازفان الفرنسي بيير هنري اكسورب ( فيولا )، وائل السيد ( اوكورديون ) وذلك علي المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم فيفالدي، رافيل، ديبوس، باخ وهنرى كاساديسو بالاضافة لبعض المؤلفات الموسيقية المصرية.

يذكر أن جمعية لى كورد كروازيه تأسست عام 2019 وهي جمعية فرنسية ثقافية غير ربحية تهدف إلي تجسيد اندماج التراث الفرنسي العريق مع الأصالة العربية، حيث تعمل على تنظيم ورش عمل موسيقية مبتكرة وتنفيذ مشروعات تبادل ثقافي فنى لتعزيز الروابط الثقافية بين فرنسا والعالم العربي من خلال تقديم عروض فى دول المنطقة العربية.