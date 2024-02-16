في ملحمة الحشاشين، أحدث إنتاجات الشركة المتحدة خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2024، يجسد النجم كريم عبد العزيز، شخصية حسن الصباح مؤسس الفرقة الأكثر دموية في تاريخ الفرقة السرية في الإسلام.

بينها "الاختيار" أبرز أعمال كريم عبد العزيز بطل ملحمة الحشاشين

لم يركن كريم عبد العزيز إلى انتسابه للمخرج الكبير محمد عبد العزيز ــ والده ــ وخرج عن جلبابه، لم يدر ظهره للمجال الفني، ولكنه اختار الوقوف أمام الكاميرا وليس وراءها كوالده. ومنذ عرفت الكاميرا وجهه طفلا صغيرا في أفلام: انتبهوا أيها السادة، قاتل مقتلش حد، المشبوه، منزل العائلة المسمومة، البعض يذهب للمأذون مرتين والذي عارضه في فيلم الصادر 2021 "البعض لا يذهب للمأذون مرتين.

وقع كريم عبد العزيز في غرام الكاميرا كما عشقته هي بدورها فاستكمل المشوار أمام عدساتها، ولم يكتف بتجاربه أمامها طفلا صغيرا ــ كما حدث مع العشرات من أطفال أظهروا نبوغا مبكرا لكنهم لم يكملوا مشوارهم الفني ــ وخاض العمل والمجال الفني بأدوار صغيرة نسبيا بدأت في مسلسل امرأة من زمن الحب، في دور “هاني” والذي قدمه أمام سميرة عبد العزيز عام 1998. وتتابعت أدواره وأعمالها بدءا من “اضحك الصورة تطلع حلوة” أمام أحمد زكي وليلي علوي عام 1998 و"عبود علي الحدود" في العام التالي 1999، مرورا بأدوار الشاب الوسيم كما في “الباشا تلميذ” أو المسحوق “واحد من الناس”، وفي محطة مصر، وصولا إلى الأدوار الملحمية التي تعلق الجمهور بها ويحرص علي متابعتها حتي مع تكرار عرضها.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز أعمال النجم كريم عبد العزيز خلال مشواره الفني حتى ملحمة الحشاشين.

الزيبق

في العام 2017 قدم النجم كريم عبد العزيز، في مسلسل الزيبق شخصية “عمر صلاح الدين”، شاب بسيط كآلاف من الشباب المصريين الكادحين، يشبه صديقك أو شقيقك أو صاحبك الذي يقاسمك جلسات المقهي. يعمل فني تركيب كاميرات، هو ــ ورغم أنه الشقيق الأصغر ــ سند عائلته الذي تعتمد عليه وترتكن إليه. ورغم ما يقاسيه سواء من مشكلات عائلته ــ شقيقته التي يتركها خطيبها لمغالاته في طلبات الجهاز ــ أو ابنه الذي حرمته منه طليقته ودائما ما تعايره بفقره وظروفه الصعبة، إلا أنه يحفر الصخر ليلبي طلبات الجميع واحتياجاتهم منكرا ذاته مضحيا بنفسه.

رغم كل هذه المشكلات والظروف الصعبة التي يعيش فيها “عمر” إلا أنه لا يتردد لحظة عن تلبية نداء الوطن، ويستجيب لمحاولة ضابط المخابرات “خالد صبري أبو علم” في العملية المخابراتية التي كلفه بها حتي وهو يعلم جيدا أن فرص عودته لمصر مرة أخري قد تكون منعدمة.

الاختيار رجال الظل 2021

وضمن ملحمة مسلسل الاحتيار، قدم كريم عبد العزيز في العام 2021 دور “زكريا يونس” في مسلسل الاختيار 2 رجال الظل، وفيه جسد شخصية ضابط من الأمن الوطني، يحفظ عن ظهر قلب ألاعيب جماعة الإخوان الإرهابية، ويحبط مخطاطاتها الإجرامية الواحدة تلو الأخري، تقريبا لا يري أفراد عائلته، يعيش حرفيا في مكتبه ومنه إلي مواقع معاينة ورصد وتتبع وضبط أفراد التنظيم الإرهابي وإنقاذ آلاف من حيوات المصريين الآمنين، وهم في روتينهم اليومي لا يدرون شيئا عما تخططه لهم الجماعة التكفيرية.

ورغم صرامته وحزمه مع مخططات الجماعات التكفيرية، إلا أن “زكريا” كغيره من المصريين، يتصف بالشهامة،"الجدعنة"، فحتي عندما يلقي القبض علي الشباب المغرر بهم من قبل هذه التنظيمات الإرهابية، يحاول مساعدتهم وإنقاذهم قبل أن يتورطوا في الدماء. هنا لا ينقذهم فقط من أحكام بالسجن علي انتماءهم لهذه الجماعات، بل ينقذ مستقبلهم ومسار حياتهم بأكملها. ومع استشهاد صديقه “محمد مبروك”، نري الجانب شديد الإنسانية والضعف في زكريا، كغيره ممن يفقد صديق عمره ورفيق رحلته في الحياة، والتي تدل علي أن زكريا مثله مثل أي مصري آخر يتألم ويحزن لفقد عزيز عليه.

وفي العام اللاحق 2022، قدم كريم عبد العزيز أيضا شخصية “زكريا يونس” في مسلسل الاختيار 3 القرار، وفيه أيضا يتابع عمله كواحد من رجال الأمن الوطني ودورهم الذي قاموا به علي أكمل وجه لإنجاح وحماية ثورة 30 يونيو 2013.

ولاد العم

في العام 2009، جسد كريم عبد العزيز، شخصية ضابط مخابرات مصري “مصطفي”، والذي يتتبع شبكة الجاسوسية التي يقودها ضابط إسرائيلي من الموساد “دانيال لافون”، بعدما غرر بإحدي الفتيات وتزوجها علي أنه مصري لتكتشف لاحقا أنه إسرائيلي يخطفها مع أولادها ويجبرها علي العيش معه في إسرائيل، ومع محاولة مصطفي تتبع الشبكة وإعادة الزوجة المخدوعة “سلوي” ترفض الأخيرة محاولاته، في إصرار غريب وتمسك بهذا الزوج لا لشئ سوي أنه والد ابنائها، إلا أنه ينجح في النهاية في تحريرها وإعادتها إلي مصر رغم المقاومة التي لاقاها من هذه الزوجة.

الفيل الأزرق في جزئيه

في العام 2014 خاض كريم عبد العزيز، تجربة سينمائية جديدة من خلال الجزء الأول من فيلم “الفيل الأزرق”، والذي قدم فيه شخصية الطبيب النفسي “يحيي”، والذي يحتاج إلي طبيب نفسي، أو كما يقول المثل الشعبي “باب النجار مخلع”. فـ “يحيي” يعيش أبشع كوابيسه، يعاني هلاوس وضلالات، علي خلفية موت زوجته وابنته في حادث سيارة يجلد ذاته كونه المسئول عنه. تصور “يحيي” أن عودته للعمل تمثل طوق الإنقاذ من الغرق في هلاوسه، إلا أن هذه الخطوة كانت مستوي جديد وأكبر في مأساته النفسية.

وفي العام 2019 يعود كريم عبد العزيز لشخصية دكتور يحيى في الجزء الثاني من فيلمه “الفيل الأزرق”، وهذه المرة كمحقق وطبيب نفسي في جريمة قتل بشعة بطلتها أم قتلت أولادها، إلا أنه في النهاية يتحول إلي ما كان يطارده خلال الفيلم.

كيرة والجن

وفي العام 2022، قدم كريم عبد العزيز، واحد من أفضل أدواره السينمائية والفنية، حيث جسد شخصية البطل المصري الشهيد أحمد عبد الحي كيرة، واحد من أبرز الأسماء المضيئة في سجل المقاومة الوطنية ضد المحتل الإنجليزي، والذي أذاق جنود المستعمر البريطاني في مصر الويلات وقتل منهم العشرات، بل وقال عنه الكاتب الكبير يحيي حقي والذي قابله أكثر من مرة واصفا إياه: “بعبع الإنجليز يبحثون عنه بعد أن فتلوا له حبل المشنقة”. وكانت نهايته بالاغتيال في تركيا علي يد ثلاثة من عملاء الانجليز في مصر، بعدما استدرجوه.

بيت الروبي

وفي العام الماضي 2023، قدم كريم عبد العزيز، شخصية إبراهيم، في فيلمه “بيت الروبي”، والذي يتناول قضية من أخطر القضايا الاجتماعية التي ظهرت بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والتي صارت في حقيقتها وسائل لإنعزال البشر بعضهم عن بعض حتي داخل الأسرة الواحدة، بل والأخطر هو انتهاك الخصوصية، حتي أصبح أغلب أفراد المجتمع ينشرون بالصوت والصورة أدق تفاصيل حياتهم اليومية، بل وأدق تفاصيل علاقاتهم الاجتماعية حتي دقائق أسرار أسرهم وذويهم، جريا وطمعا في الشهرة والكسب السريع المبني على فضح تفاصيل حياتهم أمام الجميع.