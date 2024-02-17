السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

رئيس صندوق التنمية الثقافية يتفقد ورشة "سيمبوزيوم أسوان" للنحت على الجرانيت

جانب من تفقد الدكتور
جانب من تفقد الدكتور وليد قانوش ورشة سيمبوزيوم أسوان

تفقّد الأستاذ الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، صباح اليوم السبت، ورشة العمل بسيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت على الجرانيت، حيث تعرف على سير العمل في الورشة  الخاصة بالدورة 28 من السيمبوزيوم، والمقامة حاليا برعاية من الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

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رافق "قانوش" في جولته بالسيمبوزيوم الفنان أكرم المجدوب قوميسير عام السيمبوزيوم لهذا العام، والفنان الدكتور أحمد موسى القوميسير المساعد، تعرف خلالها رئيس الصندوق على رؤى الفنانين المشاركين، وطبيعة الأعمال النحتية التي سيقدمونها في حفل ختام الدورة 28، والمقرر إقامته يوم ٤ مارس المقبل.

كما ناقش مع الفنان أكرم المجدوب ترتيبات الختام، الذي يقام بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان، وعدد من قيادات العمل الثقافي، وقيادات شعبية وتنفيذية من محافظة أسوان.

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يشارك في ورشة السيمبوزيوم بدورته الحالية 12 مثّالا من أمهر الفنانين المصريين والأجانب، وهم: ماجد ميخائيل، وزينب صبحى، وتريز أنطوان، وشروق هلال.

ومن الأجانب يشارك: خوسيه كارلوس من إسبانيا، وميخائيل سوبولييف من روسيا، وشيان وسيهوا من الصين، وفيكتور كوباكز من بولندا.

كما يشارك في ورشة العمل 3 فنانات مصريات، هن: منة عبدالرازق، وميرنا إسحاق، ونيفين خفاجى.

جانب من تفقد الدكتور وليد قانوش ورشة سيمبوزيوم أسوان
جانب من تفقد الدكتور وليد قانوش ورشة سيمبوزيوم أسوان
جانب من تفقد الدكتور وليد قانوش ورشة سيمبوزيوم أسوان
جانب من تفقد الدكتور وليد قانوش ورشة سيمبوزيوم أسوان

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