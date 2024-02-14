الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ضمن "مسرحة المناهج".. قصور الثقافة تقدم عرض "سر حياتي" بمسرح السامر

جريدة الدستور

ضمن برنامج وزارة الثقافة، تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لتقديم العرض المسرحي "سر حياتي"، لفرقة مسرح السامر، بدءا من الأحد ٢٥ فبراير الحالي على مسرح السامر بالعجوزة.

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العرض تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويعد أول خطوة حقيقية لتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، من خلال "مسرحة المناهج" لمرحلتي التعليم الأساسي (الابتدائية والإعدادية).

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وتدور فكرة العرض حول تبسيط منهج مادة العلوم من خلال تقديمه في قالب غنائي استعراضي للأطفال مدته ساعة، بما يتناسب مع المرحلة العمرية، وذلك بهدف كسر الروتين الخاص بطرق التدريس المعتادة القائمة على التنظير.

ومن المقرر أن تُقدَّم المسرحية في بداية عرضها لطلاب المدارس بمحافظة الجيزة، بواقع تقديم أكثر من حفلة يوميا خلال الفترة الصباحية، على أن يكون الدخول مجانا لتحقيق المزيد من الرواج.

"سر حياتي" بطولة فرقة السامر المسرحية، إعداد درامي د. مي موسى، ديكور وملابس هبة مجدي، أشعار محمد الشاعر، موسيقى تصويرية مايسترو محمد وهيدي، استعراضات محمد بيلا، ماكياج جهاد سعيد، تصميم إضاءة عز حلمي، مساعد إخراج نيرة خليل وأحمد حسين، مخرج مساعد أحمد عزيز، مخرج منفذ محمود شوقي، وإخراج أحمد شعراوي.

سر حياتي

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وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة سر حياتي العرض المسرحي سر حياتي مسرح السامر السامر

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