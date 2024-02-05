الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. "قصور الثقافة" تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج على مسرح السامر

احتفالية الإسراء
احتفالية "الإسراء والمعراج

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حفلا فنيا في الثامنة مساء الخميس المقبل ٨ فبراير، بمسرح السامر بالعجوزة، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

ينظم الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتشارك به فرقة التنورة التراثية وتقدم خلاله مجموعة من فقراتها التي تهدف إلى إحياء التراث بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية، إلى جانب فقرة التنورة الصوفية المميزة على نغمات المديح.

كما يشهد الحفل عرضا فنيا لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني، يتضمن باقة متنوعة من التواشيح والابتهالات بقيادة المايسترو محمد مهران.
بالإضافة إلى مجموعة من الأناشيد والأغاني الدينية تقدمها فرقة البحيرة القومية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أسامة علام.

تنفذ فعاليات الحفل من خلال إدارة المهرجانات برئاسة إيمان حمدي، وإدارة الموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، ويأتي ضمن البرنامج خاص أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال بالإسراء والمعراج، خلال فبراير الجاري بالمحافظات كافة.

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