"قصور الثقافة" تحتفل بذكرى المعراج على مسرح السامر بالعجوزة (صور)

أقامت هيئة قصور الثقافة تحت رعاية د. نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني احتفالية ذكرى الإسراء والمعراج، وذلك اليوم الخميس على مسرح السامر بالعجوزة.

تنفذ الحفل الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة تامر عبدالمنعم، بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة، وسيقوم بإحياء الحفل فرقة التنورة التراثية وفرقة البحيرة للإنشاد الديني وفرقة بورسعيد للإنشاد الديني.

ونفذت الإدارة المركزية للشئون الفنية احتفالية "عيد الشرطة" التي أقيمت الشهر الماضي، والتي حضرها العقيد مصطفى قوره مندوبًا عن وزارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كما حضر الحفل جمعية زوجات ضباط الشرطة وعلى رأسهم رشا كامل رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقامت د. رشا كامل بتكريم وزيرة الثقافة د. نيڤين الكيلاني، كما كرمت عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

وقام مندوب وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بتكريم اسم الراحل فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية الأسبق، وتسلم التكريم نيابة عن الأسرة حفيده البرلماني الأسبق فؤاد بدراوي.