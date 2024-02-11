الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. "التنمية الثقافية" يحتفل باليوم العالمي للإذاعة بمركز الإبداع الفني

اليوم العالمي للإذاعة
اليوم العالمي للإذاعة

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، احتفالية تحت عنوان "الإذاعة المصرية .. بين الميكروفون والبودكاست"، في السابعة مساء غد ٍالإثنين 12 فبراير الجاري، بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية بالجزيرة.

تأتي الاحتفالية - التي يشرف على تنظيمها المكتب الاعلامي للصندوق- في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية الدكتورة إلهام سيف الدولة حمدان الأستاذة بأكاديمية الفنون، والإعلامية الدكتورة لمياء محمود رئيس إذاعة صوت العرب سابقاً، والإذاعية الكبيرة دلال الشاطر رئيس إذاعة الشرق الأوسط سابقا، والإعلامي الكبير إمام عمر.

كما تأتي في إطار التعريف بدور الإذاعة المصرية وتطورها ضمن الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة الذي يواكب يوم 13 فبراير من كل عام.

اليوم العالمي للإذاعة
بحسب الموقع الرسمي لليونسكو؛ فإن الإذاعة تدخل قرنها الثاني كواحدة من أكثر وسائل الإعلام التي يعوَّل عليها والأوسع استخداماً في العالم، وذلك في عصر تتسارع فيه عجلة الابتكارات التكنولوجية إلى حد لا يوصف وتتقادم فيه المنصات الرقمية التي سرعان ما يخفت بريقها الصاعد، الواحدة تلو الأخرى. 

وقد أعلنت الدول الأعضاء في اليونسكو اليوم العالمي للإذاعة في عام 2011 ثم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012 بوصفه يوماً دولياً يُحتفل به في 13 شباط/فبراير من كل عام. وبما أن الإذاعة تمثّل، منذ نشأتها في القرن التاسع عشر، أداةً تقنية، ومجالاً علمياً، ووسيلة اتصال، ومنظومةً لنشر المحتويات الصوتية، فلا خوف إذاً من الإعلان عن أنها بالفعل قد تجاوزت عتبة مئويتها الثانية.

وسيسترجع اليوم العالمي للإذاعة لعام 2024 الماضي العريق للإذاعة، وسيلقي الضوء على حاضرها الوجيه، وعلى ما تعدنا به من مستقبل ناشط.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قطاع صندوق التنمية الثقافية التنمية الثقافية الإذاعة المصرية الأوبرا

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