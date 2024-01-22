الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

1959 عملًا فنيًا ومعماريًا وبحثًا نقديًا تتنافس على جوائز فاروق حسنى للثقافة

جوائز فاروق حسني
جوائز فاروق حسني للفنون

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن جوائز الفنون- الدورة الخامسة 2024، حيث تقدم لهذه الدورة 1959 عملا فنيا ومعماريا وبحثا نقديا في خمسة أفروع (التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلي - العمارة - التصوير الفوتوغرافي)، ويبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 1000 فنان ومعماري وناقد تشكيلي من جميع أنحاء الجمهورية، وتصل قيمة جوائز الفنون إلى نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى جائزة الاستحقاق الكبرى.

وتوجه مجلس الأمناء والفنان فاروق حسني بالشكر لأعضاء لجان التحكيم على مشاركتهم الفعالة وجهدهم المتميز لإنجاح الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة، متمنين لجميع المشاركين كل التوفيق والنجاح ومزيدا من الإبداع والتميز.

وسوف يعلن عن أسماء الفائزين في حفل توزيع جوائز الفنون بدورتها الخامسة، وافتتاح المعرض الجماعي للفنانين والمعماريين والباحثين المؤهلين للمرحلة النهائية للجائزة؛ وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون.

جائزة التصوير "الرسم"

تقدم لجائزة التصوير "الرسم" 946 عملا فنيا بعدد 473 متسابقا، وتبلغ قيمة الجائزة 100 "مائة ألف جنيه مصري" (الجائزة الأولى 50 "خمسون ألف جنيه مصري" ودرع التكريم – الجائزة الثانية 30 "ثلاثون ألف جنيه مصري" – الجائزة الثالثة 20 "عشرون ألف جنيه مصري").                                                  

جائزة العمارة 

تقدم لجائزة العمارة 36 مشروعا معماريا بعدد 71 متسابقا، وتبلغ قيمة الجائزة 100 "مائة ألف جنيه مصري" (الجائزة الأولى 50 "خمسون ألف جنيه مصري" ودرع التكريم الجائزة الثانية 30 "ثلاثون ألف جنيه مصري"– الجائزة الثالثة 20 "عشرون ألف جنيه مصري").

جائزة النحت 

تقدم لجائزة النحت 216 عملا فنيا بعدد 165 متسابقا، وتبلغ قيمة الجائزة 100 "مائة ألف جنيه مصري" (الجائزة الأولى 50 "خمسون ألف جنيه مصري" ودرع التكريم – الجائزة الثانية 30 "ثلاثون ألف جنيه مصري" – الجائزة الثالثة 20 "عشرون ألف جنيه مصري").

جائزة النقد الفني التشكيلي 

تقدم لجائزة النقد الفني التشكيلي 17 دراسة نقدية بعدد 17 متسابقا، وتبلغ قيمة الجائزة 60 "ستون ألف جنيه مصري" ( الجائزة الأولى 30 "ثلاثون ألف جنيه مصري" ودرع التكريم – الجائزة الثانية 20 "عشرون ألف جنيه مصري" – الجائزة الثالثة 10 "عشرة آلاف جنيه مصري").

جائزة التصوير الفوتوغرافي 

تقدم لجائزة التصوير الفوتوغرافي 744 عملا فنيا بعدد 274  متسابقا، وتبلغ قيمة الجائزة 100 "مائة ألف جنيه مصري" (الجائزة الأولى 50 "خمسون ألف جنيه" ودرع التكريم – الجائزة الثانية 30 "ثلاثون ألف جنيه" – الجائزة الثالثة 20 "عشرون ألف جنيه").

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مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون فاروق حسني للثقافة والفنون جوائز الفنون جائزة الاستحقاق الكبرى مركز الجزيرة للفنون وزارة الثقافة

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