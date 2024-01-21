الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

كم تذكرة معرض الكتاب 2024؟.. رابط وخطوات الحجز

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

تذكرة معرض الكتاب 2024 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرون عبر موقع البحث العالمي "جوجل"، إذ يستعد محبو القراءة وشراء الكتب لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ وذلك تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

رابط حجز تذكرة معرض الكتاب 2024

يمكن للراغبين في دخول معرض الكتاب 2024 الحصول على التذاكر من خلال المنصة الرقمية عبر الرابط https://cairobookfair.gebo.gov.eg/ 

خطوات حجز تذكرة معرض الكتاب 2024

ومن خلال رابط المنصة الرقمية يمكنك اتباع الخطوات التالية لإتمام الحجز؛ وهي كالتالي:

  • اختيار أيقونة شراء تذكرة.
  • اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في انشاء حساب على موقع المعرض.
  • إدخال رقم تليفونك المحمول.
  • تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شرائه.
  • الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان - كارت ميزة - أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).

معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

يشارك في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 1200 ناشر من مختلف قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يشارك في المعرض 70 دولة من جنسيات مختلفة، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، ووافقت اللجنة على اختيار الكاتب يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية، ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

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