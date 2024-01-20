معرض الكتاب 2024.. "المرايا للفنون" تقدم مذكرات الموسيقار محمد عبد الوهاب

تستعد دار المرايا للثقافة والفنون، لإصدار مذكرات الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، جمع وتقديم وتحقيق محمد دياب، على أن تشارك بها في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، الذي اختارته اللجنة الاستشارية العليا للمعرض لتأكيد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا.

مذكرات الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب

يضم هذا الكتاب بين دفتيه نصين لمذكرات محمد عبد الوهاب الموسيقار الذي طبع صوته وموسيقاه القرن العشرين في مصر والعالم العربي. النص الأول كان قد نُشر في مجلة "الاثنين الفكاهة والكواكب" عام 1938، والنصف الثاني نُشر في مجلة "الكواكب" عام 1954، والنصان يكمل كل منهما الآخر.

نبذة عن محمد عبد الوهاب

محمد عبد الوهاب (13 مارس 1898 – 4 مايو 1991)، موسيقار مصري وأحد أعلام الموسيقى العربية، لقّب بموسيقار الأجيال، وارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية.

ولد في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة، عمل كملحّن ومؤلف موسيقى وكممثل سينمائي، بدأ حياته الفنية مطربًا بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917.

وفي عام 1920 قام بدراسة العود في معهد الموسيقى العربية، وبدأ العمل في الإذاعة عام 1934 وفي السينما عام 1933، ارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقي ولحن أغان عديدة لأمير الشعراء، غنى معظمها بصوته ولحن كليوباترا والجندول من شعر علي محمود طه وغيرها.

لحن للعديد من المغنيين في مصر والبلاد العربية منهم فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد ووردة الجزائرية وصباح وطلال مداح وأسمهان، إلى جانب أنه كان أول مكتشف للفنان إيهاب توفيق في أواخر الثمانينات.