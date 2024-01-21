حسن عبد الموجود ينتظر "تاجر الحكايات" في معرض القاهرة للكتاب 2024

ينتظر الكاتب حسن عبد الموجود، صدور مجموعته القصصية الجديدة "تاجر الحكايات" عن الدار المصرية اللبنانية، والتي يشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، التي تقام خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، الذي اختارته اللجنة الاستشارية العليا للمعرض لتأكيد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا.

تاجر الحكايات

نصوص هذه المجموعة مغايرة لقصص حسن عبدالموجود السابقة التي يطول بعضُها إلى عشرات الصفحات. فالبطولة هنا للكثافة والإيجاز، للصمت لا للكلام. إنها قصص رائعة عن البراءة والموت والفقد والألم والجوع والعثور على الإنسانية حتى في الشَّر. هي فيض من الحنان والقسوة، والسخرية والفكاهة، في كتابة مدهشة صار حسن عبدالموجود يتقنها.

في هذه الأقاصيص تبدو ملامح قصيدة الشعر الجيدة واضحة؛ من ذكاء الجملة وحضور المفارقة وسهولة التحويل في مجرى السرد، وقوة المخفي وراء المكتوب. ويتجلى هنا بشكل واضح ما صار أسلوبًا للكاتب في السخرية، التي قد تكون صادمة أحيانًا بتعارضها مع الكثير من قيم النفاق في العلاقات بين الأشخاص المقربين كالأهل والأصدقاء، أو بسبب زرع الشك في المستقر من الصور الذهنية.

القصص أيضا أشبه بزيارات سريعة ومُركَّزة إلى الذاكرة، أو وثبات إلى الخيال، أو تقطير للخبرة، تمنحنا كل قراءة لها معنى جديدا.

معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

يشارك في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 1200 ناشر من مختلف قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يشارك في المعرض 70 دولة من جنسيات مختلفة، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، كما وافقت اللجنة على اختيار الكاتب يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية، ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.