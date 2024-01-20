السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ضي الزمالك يحتضن معرضي "الجذور" "لقطات صارخة" غدًا

ضي الزمالك
ضي الزمالك

يشهد جاليري "ضي" بالزمالك، في السابعة مساء غد الأحد، معرضين؛ الأول للمثال السيد عبده سليم أحد الأعمدة الرئيسية في النحت المصري المعاصر، والمعرض يأتي تحت عنوان "الجذور".

أما المعرض الثاني للمصور وليد عبيد أحد أهم المصوريين المصريين المعاصرين، فيأتي تحت عنوان "لقطات صارخة" وفيه يقدم خمسون لوحة زيتية، إذ نالت قضايا فلسطين وغزة والمرأة النصيب الأكبر من أعمال عبيد، فهي عنده الأم والحبيبة والأخت ورمز الوطن والأمان التي حُرم المساس بها.

السيد عبده سليم

السيد محمد السيد عبده سليم من مواليد 1952، وهو خريج كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية وأستاذ النحت بجامعة كفرالشيخ، والعميد السابق لكلية التربية النوعية بها، سبق وحصل على جائزة الدولة التشجيعية ووسام الفنون في النحت والعديد من الجوائز المحلية والدولية، وشارك بأعماله في معظم المعارض الجماعية.

منذ تخرجه عام 1976 وتوجد أعماله في الكثير من المتاحف المصرية والعالمية، وله أكثر من 16 عملا ميدانيا بمدن مصر وهو أول من أعاد سباكة البرونز إلى النحت بمصر وعضو لجان تحكيم جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق والمجلس الأعلى للثقافة.

وليد عبيد

وليد عبيد من مواليد القاهرة، لكنه نشأ وتربى في اليمن وسط طبيعة ذات تأثير على تذوق الجمال، وعند عودته إلى القاهرة التحق بكلية الفنون الجميلة وتخرج منها، وفي العام 1992 دخل معترك الفن التشكيلي، مثقلا موهبته بالثقافة والفكر.

شارك في العديد من المعارض الفنية كصالون الشباب الخامس والسادس، وحصل فيها على جائزة التصوير والسابع وحصل على فيها على الجائزة التشجيعية، وشارك في المعرض القومي العام 1995 –2007 - 2009 – 2013، وحصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة عامي 1997/1996.

كما أقام العديد من المعارض الخاصة منها معرض بمركز التعاون الثقافي الدولي 1994، معارض خاصة بقاعة ضي بالمهندسين عام 2016- 2017 - 2020، ومعارض خاصة بقاعة لابوديجا بالزمالك 2003-2004، ومعارض خاصة بقاعة "إبداع" بالمهندسين 2007 - 2008، ونظم معرضا خاصا بعنوان "لوحات ثائرة" بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي 2013، كما شارك في مراسم سيوة والحصول على الجائزة الكبرى كليوباترا 2014، ومعرض خاص بقاعة بورتريه 2010، ومعرض خاص بقاعة بوشهري بالكويت.

عبده سليم النحت المصري المعاصر الجذور وليد عبيد لقطات صارخة قضايا فلسطين وغزة

مواد متعلقة

⁠بدايتها في كازينو قصر النيل.. 16 عامًا على رحيل سعاد مكاوي

الجمعة.. حسين عبدالبصير يوقع "أسرار الأهرامات" بمعرض الكتاب 2024

جار النبي الحلو يشارك برواية "شجو الهديل" في معرض الكتاب 2024

"الذكاء الاصطناعي وتشكيل الوعي المجتمعى" على مائدة الأعلى للثقافة.. الأربعاء

استحداث محور "مؤتمر اليوم الواحد" بمعرض الكتاب 2024

ورش حكي وعروض فنية.. ملامح البرنامج الثقافي للطفل بمعرض الكتاب 2024

الاحتفاء بيون فوسه "أديب نوبل".. تفاصيل البرنامج الثقافي لضيف شرف معرض الكتاب

قبل انطلاقه.. أبرز فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة للكتاب 2024

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

تفاصيل مكالمة حسين لبيب مع "باكيتا" لتولى تدريب الزمالك

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافي وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب