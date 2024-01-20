ضي الزمالك يحتضن معرضي "الجذور" "لقطات صارخة" غدًا

يشهد جاليري "ضي" بالزمالك، في السابعة مساء غد الأحد، معرضين؛ الأول للمثال السيد عبده سليم أحد الأعمدة الرئيسية في النحت المصري المعاصر، والمعرض يأتي تحت عنوان "الجذور".

أما المعرض الثاني للمصور وليد عبيد أحد أهم المصوريين المصريين المعاصرين، فيأتي تحت عنوان "لقطات صارخة" وفيه يقدم خمسون لوحة زيتية، إذ نالت قضايا فلسطين وغزة والمرأة النصيب الأكبر من أعمال عبيد، فهي عنده الأم والحبيبة والأخت ورمز الوطن والأمان التي حُرم المساس بها.

السيد عبده سليم

السيد محمد السيد عبده سليم من مواليد 1952، وهو خريج كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية وأستاذ النحت بجامعة كفرالشيخ، والعميد السابق لكلية التربية النوعية بها، سبق وحصل على جائزة الدولة التشجيعية ووسام الفنون في النحت والعديد من الجوائز المحلية والدولية، وشارك بأعماله في معظم المعارض الجماعية.

منذ تخرجه عام 1976 وتوجد أعماله في الكثير من المتاحف المصرية والعالمية، وله أكثر من 16 عملا ميدانيا بمدن مصر وهو أول من أعاد سباكة البرونز إلى النحت بمصر وعضو لجان تحكيم جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق والمجلس الأعلى للثقافة.

وليد عبيد

وليد عبيد من مواليد القاهرة، لكنه نشأ وتربى في اليمن وسط طبيعة ذات تأثير على تذوق الجمال، وعند عودته إلى القاهرة التحق بكلية الفنون الجميلة وتخرج منها، وفي العام 1992 دخل معترك الفن التشكيلي، مثقلا موهبته بالثقافة والفكر.

شارك في العديد من المعارض الفنية كصالون الشباب الخامس والسادس، وحصل فيها على جائزة التصوير والسابع وحصل على فيها على الجائزة التشجيعية، وشارك في المعرض القومي العام 1995 –2007 - 2009 – 2013، وحصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة عامي 1997/1996.

كما أقام العديد من المعارض الخاصة منها معرض بمركز التعاون الثقافي الدولي 1994، معارض خاصة بقاعة ضي بالمهندسين عام 2016- 2017 - 2020، ومعارض خاصة بقاعة لابوديجا بالزمالك 2003-2004، ومعارض خاصة بقاعة "إبداع" بالمهندسين 2007 - 2008، ونظم معرضا خاصا بعنوان "لوحات ثائرة" بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي 2013، كما شارك في مراسم سيوة والحصول على الجائزة الكبرى كليوباترا 2014، ومعرض خاص بقاعة بورتريه 2010، ومعرض خاص بقاعة بوشهري بالكويت.