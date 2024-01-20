"الذكاء الاصطناعي وتشكيل الوعي المجتمعى" على مائدة الأعلى للثقافة.. الأربعاء

يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتشكيل الوعي المجتمعى"، والتي تنظمها لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري برئاسة الدكتور حامد عيد بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية برئاسة الدكتور محمد خليف، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري، بقاعة المجلس.

من المقرر أن يدير الندوة الدكتور حامد عيد أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة ومستشار ثقافى سابق بالمغرب ومقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري، والدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمى وعضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمى ومقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية.

ويتحدث وفقا للترتيب الهجائي: المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء للتحول الرقمى، الدكتور علي فرجاني محاضر ماجستير الإعلام الرقمى والأمن السيبرانى بكلية الإعلام جامعة القاهرة وباحث في صحافة الذكاء الاصطناعى، والدكتور ماجد عياد مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والتخطيط (intas).

إطلاق مبادرة "وعي بالقانون"

في إطار برنامج الفعاليات التي تُنظمها وزارة الثقافة، لرفع الوعي ومواجهة التطرف الفكري، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة؛ أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، بالمجلس الأعلى للثقافة، مبادرة "وعي بالقانون"، والتي تهدف إلى تنمية الوعي بالثقافة القانونية، لجميع الفئات العمرية، ومخاطبة غير المتخصصين في القانون.

كما تسعى إلى خلق قنوات اتصال دائمة بين تلك الأطراف المعنية بتنمية ثقافة الوعي بالقانون، سواء على المستوى المحلي، أو الإقليمي، أو الدولي، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حلقات أسبوعية تُذاع على مواقع الإنترنت، وذلك في منتدى الثقافة القانونية، بحضور نخبة من المشاركين من مختلف فئات وأعمار المثقفين والخبراء والمفكرين.