السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الذكاء الاصطناعي وتشكيل الوعي المجتمعى" على مائدة الأعلى للثقافة.. الأربعاء

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتشكيل الوعي المجتمعى"، والتي تنظمها لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري برئاسة الدكتور حامد عيد بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية برئاسة الدكتور محمد خليف، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري، بقاعة المجلس.

من المقرر أن يدير الندوة الدكتور حامد عيد أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة ومستشار ثقافى سابق بالمغرب ومقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري، والدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمى وعضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمى ومقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية.

ويتحدث وفقا للترتيب الهجائي: المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء للتحول الرقمى، الدكتور علي فرجاني محاضر ماجستير الإعلام الرقمى والأمن السيبرانى بكلية الإعلام جامعة القاهرة وباحث في صحافة الذكاء الاصطناعى، والدكتور ماجد عياد مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والتخطيط (intas).

إطلاق مبادرة "وعي بالقانون"

في إطار برنامج الفعاليات التي تُنظمها وزارة الثقافة، لرفع الوعي ومواجهة التطرف الفكري، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة؛ أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، بالمجلس الأعلى للثقافة، مبادرة "وعي بالقانون"، والتي تهدف إلى تنمية الوعي بالثقافة القانونية، لجميع الفئات العمرية، ومخاطبة غير المتخصصين في القانون.

كما تسعى إلى خلق قنوات اتصال دائمة بين تلك الأطراف المعنية بتنمية ثقافة الوعي بالقانون، سواء على المستوى المحلي، أو الإقليمي، أو الدولي، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حلقات أسبوعية تُذاع على مواقع الإنترنت، وذلك في منتدى الثقافة القانونية، بحضور نخبة من المشاركين من مختلف فئات وأعمار المثقفين والخبراء والمفكرين.

المجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة الذكاء الاصطناعي وتشكيل الوعي المجتمعى الذكاء الاصطناعي الثقافة الرقمية وعي بالقانون

مواد متعلقة

استحداث محور "مؤتمر اليوم الواحد" بمعرض الكتاب 2024

ورش حكي وعروض فنية.. ملامح البرنامج الثقافي للطفل بمعرض الكتاب 2024

الاحتفاء بيون فوسه "أديب نوبل".. تفاصيل البرنامج الثقافي لضيف شرف معرض الكتاب

قبل انطلاقه.. أبرز فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة للكتاب 2024

رئيس الناشرين المصريين: أجرينا قرعة علنية نزيهة للمشاركين بمعرض الكتاب

الناشرين العرب: نطلق مبادرة "الجميع يقرأ" في معرض القاهرة للكتاب

اتخذ روح الفن المصري القديم.. البوستر الرسمي لمعرض القاهرة للكتاب بدورته 55

سفيرة النرويج: "معرض القاهرة للكتاب" منطقة حوار لممثلى الدول العربية والضيوف

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

القاهرة الإخبارية: استشهاد 4 أشخاص فى استهداف إسرائيل مبنى سكنيًا بدمشق

تفاصيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2023/ 2024

الجيش السودانى يقصف بالمدفعية من قاعدة وادى سيدنا مواقع ميليشيا الدعم السريع

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»