السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جار النبي الحلو يشارك برواية "شجو الهديل" في معرض الكتاب 2024

جار النبي الحلو
جار النبي الحلو

يصدر قريبا عن دار العين للنشر، رواية "شجو الهديل" للكاتب جار النبي الحلو، والغلاف من تصميم الفنان عبد الرحمن الصواف، وهو أول تعاون لـ"الحلو" مع الدار، على أن يشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، التي تنطلق خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تكريم جار النبي الحلو بملتقى الشارقة الثقافي

يذكر أن ملتقى الشارقة الثقافي كرم العام الماضي، أربع قامات ثقافية من مصر، هم: القاص والروائي جار النبي الحلو، والروائي عبده محمد عبده، الناقد أحمد شمس الدين الحجاجي، والشاعر محمد زكريا عناني، وأقيم الاحتفال في المجلس الأعلى للثقافة.

جار النبي الحلو

الكاتب جار النبي الحلو من مواليد المحلة الكبرى لعام 1947، وهو قاص وروائي، له الكثير من المؤلفات منها: "القبيح والوردة، طعم القرنفل، الحدوتة في الشمس، طائر فضى حلم على نهر، قمع الهوى، حكايات جار النبي الحلو، حجرة فوق سطح، قمر الشتاء، حلم على نهر، عطر قديم"، كما كتب للأطفال "محاكمة فى حديقة الحيوان، قط سيامى جميل، ليلة سعيدة يا جدتى، الكتكوت ليس كلباً، أنا ومراكب أبى".

وتحولت قصص الأطفال إلى أعمال مسلسلات  تليفزيونية منها "أصيل فى أرض النخيل، أصيل فى السيرك الكبير، حكايات منسية، كنز الواحة، فرس يدق الجرس، حدوتة فى حدوتة، الجبرتى، حواديت جميلة، طيور صغيرة، ريش الطاووس".

وحصل جار النبى الحلو على العديد من الجوائز، حيث حصلت المسلسلات على جوائز ذهبية وفضية وبرونزية في مهرجانات القاهرة لسينما الأطفال ومهرجانات الإذاعة والتليفزيون، وشهادة تقدير لإبداعه المتميز عن سيناريو " حكايات منسية " مهرجان الإذاعة والتليفزيون 1996، والميدالية الذهبية – مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون1996، وشهادة تقدير من السيدة سوزان مبارك للأداء المتميز في دعم ثقافة الطفل 1997، تكريم من جمعية المسرحيين – دولة الإمارات العربية المتحدة – في مهرجان الشارقة المسرحى1997، شادة تقدير من الهيئة العامة لقصور الثقافة – الإسكندرية -1999، تكريم من صوت القاهرة – اتحاد الإذاعة والتليفزيون – لحصول مسلسل الجبرتي على الجائزة الذهبية 1999،  جائزة التفوق من الهيئة العامة لقصور الثقافة – مؤتمر أدباء مصر في الأقاليم – مرسى مطروح 2000، الجائزة الأولى محترفين عن قصة " الكتكوت ليس كلبا " 2003، كما حصل فيلم "طيور صغيرة " حصل على الجائزة الذهبية للأفلام القصيرة – فى مهرجان القاهرة الدولي لسينما الطفل – 2008.

دار العين للنشر العين للنشر جار النبي الحلو شجو الهديل معرض القاهره الدولي للكتاب رواية

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