الجمعة.. حسين عبدالبصير يوقع "أسرار الأهرامات" بمعرض الكتاب 2024

تنظم المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، حفل توقيع لكتاب "أسرار الأهرامات" لعالم الآثار المصرية ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية الدكتور حسين عبد البصير، الصادر عن سلسلة "أسرار الفراعنة" بالمؤسسة، في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الجمعة الموافق 26 يناير الجاري، بقاعة حفلات التوقيع بلازا رقم 1، وذلك على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، بمركز المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، الذي ينطلق الخميس المقبل ويستمر حتى 6 فبراير المقبل.

أسرار الأهرامات

يصدر "أسرار الأهرامات" عن المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، ويحاول هذا الكتاب أن يجيب عن الكثير من الأسئلة مثل: لماذا بنى المصريون القدماء الأهرامات؟ وكيف بنى المصريون القدماء الأهرامات؟ وما أول هرم في تاريخ العمارة المصرية القديمة وفي تاريخ العالم؟ وما عدد الأهرامات المصرية القديمة؟ وما آخر هرم تم بناؤه في مصر القديمة؟ ولماذا لم نعثر على أجساد أو مومياوات الملوك والملكات أصحاب الأهرامات في مصر القديمة؟ ولماذا توقف المصريون القدماء عن بناء الأهرامات في عصر الدولة الحديثة أو في تاريخ يبعد حوالي ألفين عام من بناء أول هرم في تاريخ الحضارة المصرية القديمة؟ ولماذا سُرقت الأهرامات المصرية على الرغم من كثرة الحيل ووسائل التأمين التي اتبعها المصريون القدماء لتضليل اللصوص في كل زمان ومكان؟

ويعد هذا الكتاب محاولة أولية لتوضيح وشرح الحقائق العلمية بشكل مبسط عن الأهرامات في مصر القديمة منذ البداية إلى النهاية، منذ عصور ما قبل التاريخ، أو فترات تأسيس مصر القديمة، ثم عصر الأسرات المبكر، وعصر بناة الأهرامات، أو عصر الدولة القديمة، ومرورًا بعصر الانتقال الأول، وعصر الدولة الوسطى، ووصولا إلى عصر الدولة الحديثة وما بعدها. ويعد الكتاب رحلة جغرافية عن الأهرامات من الشمال إلى الجنوب في الجبانة المنفية وما وراءها وما بعدها وما جاورها.

حسين عبدالبصير

الدكتور حسين عبد البصير؛ عالم آثار وروائي وكاتب مصري، حصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة من كلية الآثار بجامعة القاهرة، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، وله عدد كبير من الروايات والقصص والكتب والمقالات المشهورة محليًّا وعالميًّا. ويشغل الآن منصب مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.