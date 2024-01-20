السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مبادئ التمثيل" أبرزها.. دورات تدريبية جديدة لقصر السينما

قصر السينما
قصر السينما

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، دورة في الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما بجاردن سيتي، اعتبارا من الأحد 4 فبراير المقبل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتتضمن الدورة محاضرات في فنون السينما في مجالات السيناريو، التصوير، المونتاج، الإخراج، والديكور، ويحاضر بها نخبة من السينمائيين المتخصصين من أبرزهم: الدكتور أشرف محمد، الدكتور مختار يونس، الدكتور مروة عزب، الدكتور حسين بكر، الدكتور يسري المناديلي، الدكتور ضياء الدين جابر، وغيرهم.

وبالتزامن مع دورة فنون السينما يقدم القصر دورة حرة مكثفة في مبادئ التمثيل السينمائي والمسرحي، ويشرف عليها المخرج الدكتور تامر الجزار، ويتيح القصر التسجيل بالدورتين اعتبارا من اليوم السبت 20 يناير الجاري وحتى تاريخ الانعقاد.

تأتي فعاليات الدورات التدريبية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وينظمه قصر السينما برئاسة سهام بحر، في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.

أجندة قصور الثقافة

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة، ومن أبرز تلك الفعاليات انطلاق مشاركة الهيئة بأحدث إصداراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55.

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة، الخميس المقبل، حفلا فنيا تنظمه هيئة قصور الثقافة؛ ضمن البرنامج المعد للاحتفال بذكرى عيد الشرطة المصرية، هذا إلى جانب استمرار الأنشطة المقامة في إطار تلك المناسبة بالمحافظات كالورش الفنية وعروض الموسيقى العربية وغيرها.

وضمن الفعاليات الأدبية تنظم قصور الثقافة هذا الأسبوع باقة متميزة من اللقاءات لمناقشة الأعمال الأدبية والشعرية، كما تشهد محافظة المنيا فعاليات اللقاء الأسبوعي لبرنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف، ويواصل قصر السينما بجاردن سيتي عرض الأفلام العربية وأفلام السينما العالمية مجانا للرواد، والتي يعقبها ندوات بحضور نخبة من النقاد والمتخصصين.

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