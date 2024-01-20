السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قبل انطلاقه.. 10 نصائح مهمة عليك اتباعها عند زيارتك معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

5 أيام تفصلنا عن انطلاق الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، الذي اختارته اللجنة الاستشارية العليا للمعرض لتأكيد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا.

خلال السطور التالية نستعرض 10 نصائح قبل الذهاب لمعرض الكتاب..

- تحديد الخط المناسب للمواصلات لاتباعه أثناء توجهك للمعرض، فقد خصصت وزارة الثقافة عدة خطوط بالتعاون مع هيئة النقل العام.
- تحديد طريقة دخول المعرض، سواء بحجز تذكرة الدخول من خلال المنصة الرقمية للمعرض، أو الشراء من خلال شباك التذاكر المجاور لباب دخول معرض الكتاب.
- تجهيز قائمة الكتب والروايات المقرر اقتناؤها من المعرض.
- تحديد ميزانية مالية تمكنك من شراء مجموعة متنوعة من المؤلفات الأدبية.
- يفضل أن تزور المعرض في الصباح الباكر قبل الازدحام والتكدس ونفاد بعض طبعات الأعمال الأدبية.
- تحديد أماكن دور النشر (رقم الصالة والجناح) التي صدرت عنها الكتب والروايات التي ترغب في شرائها.

- أثناء تجولك في المعرض عليك الاستفسار عن الخصومات التي تتيحها دور النشر قبل الشراء.
- إذا كنت ترغب في شراء كتب بأسعار مميزة عليك الاتجاه إلى أجنحة قطاعات وزارة الثقافة كـ"الهيئة المصرية العامة للكتاب- الهيئة العامة لقصور الثقافة- الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية- المجلس الأعلى للثقافة- المركز القومي للترجمة- المركز القومي لثقافة الطفل- دار الأوبرا المصرية".
- إذا كنت ترغب في شراء كتب وطبعات نادرة عليك التوجه لسور الأزبكية الذي يتواجد في صالة 4.
- إذا كنت ترغب في حضور الندوات الثقافية وحفلات التوقيع عليك معرفة أماكن إقامتها وتحديد موعدها قبل الذهاب للمعرض.

معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55 أكثر من 800 دار نشر من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، ووافقت اللجنة على اختيار الكاتب يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية، ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

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