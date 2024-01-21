الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القومي للترجمة" ينشر قائمة الإصدارات المشاركة في معرض الكتاب 2024

القومي للترجمة
القومي للترجمة

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، فى معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، بقائمة تضم أكثر من 1200 عنوان متنوع ما بين المعارف العامة، الفلسفة، علم النفس، الديانات، العلوم الاجتماعية، اللغات، العلوم البحتة، العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، الفنون، الآداب والجغرافيا والتاريخ والآثار والتراجم وغيرها.

ومن المقرر أن يقدم "القومى للترجمة" خصما يصل إلى 25% على جميع الإصدارات المشاركة بالمعرض و50% على إصدارات الأطفال.

وإليك قائمة "القومي للترجمة" المشاركة بمعرض الكتاب..

https://drive.google.com/file/d/1MWjOSm7OyaTdbfx-dsdXdRQ1AcshpFEd/view?fbclid=IwAR379yltz-O3BD8E2fw9hUmfz_bsDpGhdHvJFTO4hPf-on7n9zZzUCJziEk

معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

تقام الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة" الذي اختارته اللجنة الاستشارية العليا للمعرض لتأكيد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا.

ويشارك فيها 1200 ناشرًا من مختلف قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يشارك في المعرض 70 دولة من جنسيات مختلفة، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، كما وافقت اللجنة على اختيار الكاتب يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية، ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

وتأتي جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، في ستة عشر فرعًا منها: ثمانية في مجالات الإبداع وهي: "النقد الأدبي- الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)- العلوم الإنسانية (الإعلام الجديد)- كتاب الطفل"، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا.

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