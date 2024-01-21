جائحة جديدة قد تضرب العالم الفترة المقبلة.. ما حقيقة الأمر؟

كشف د.أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، حقيقة وباء "x"، مؤكدا أنه لا يوجد وباء يدعي "x"، لكن هناك وباء افتراضي، وهو ما قصدته منظمة الصحة العالمية في تحذيراتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذع على DMC أن منظمة الصحة العالمية توقعت عام 2017 ظهور وباء وهذا ماحدث مع فيروس كورونا عام 2020، مشيرا إلى أن المنظمة تتوقع ظهور وباء افتراضي وأطلقت عليه "x".

وتابع: "تخويف المواطنين من وباء "x" أمر يدعو للتعجب، ولكن هناك افتراضات تستند إلى وجود أمراض أو فيروسات نتيجة التغيرات المناخية تعمل على تحور فيروسات كانت تصيب الحيوانات وتتنقل إلى البشر لتكون أشد فتكًا.

وواصل "التحذيرات الحالية لأخذ الاحتياطات وليست لتخويف أو إثارة بلبلة بين دول العالم".

التغيرات المناخية قد تكون سببًا فى ظهور جائحة جديدة

وأكمل:"هناك بلاد لم يسقط بها أمطار وأصبح المطر يتساقط عليها، ودول لم تكن مشمسة أصبحت العكس، بسبب التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إهمال الإجراءات الاحترازية"، وتلك هي الأسباب الأدعى لظهور متحورات جديدة"

وأكد الحداد أن الوباء ليس مصنعا أو مخلقا، ولكنها تحذيرات استباقية، لاستعداد منظومة اللقاحات وأخذ الاحتياطات الممكنة لمواجهة ذلك الوباء حتى لاتتعرض مزيد من الأرواح إلى الخطر مثل ماحدث في فيروس كورونا، مرددا: “التخوفات كلها من وجود تحورات لفيروس موجود حاليا يحدث في إصابته العديد من المضاعفات التي لايمكن مجابهتها”.

وحول طبيعة عدد الإصابات، أوضح: "منظمة الصحة العالمية تتوقع أن تكون الإصابات كبيرة تضاعف عدد الإصابات في فيروس كورونا".