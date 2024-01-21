الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جائحة جديدة قد تضرب العالم الفترة المقبلة.. ما حقيقة الأمر؟

وباء x
وباء "x"

كشف د.أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، حقيقة وباء "x"، مؤكدا أنه لا يوجد وباء يدعي "x"، لكن هناك وباء افتراضي، وهو ما قصدته منظمة الصحة العالمية في تحذيراتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذع على DMC أن منظمة الصحة العالمية توقعت عام 2017 ظهور وباء وهذا ماحدث مع فيروس كورونا عام 2020، مشيرا إلى أن المنظمة تتوقع ظهور وباء افتراضي وأطلقت عليه "x".

وتابع: "تخويف المواطنين من وباء "x" أمر يدعو للتعجب، ولكن هناك افتراضات تستند إلى وجود أمراض أو فيروسات نتيجة التغيرات المناخية تعمل على تحور فيروسات كانت تصيب الحيوانات وتتنقل إلى البشر لتكون أشد فتكًا.

وواصل "التحذيرات الحالية لأخذ الاحتياطات وليست لتخويف أو إثارة بلبلة بين دول العالم".

التغيرات المناخية قد تكون سببًا فى ظهور جائحة جديدة 

وأكمل:"هناك بلاد لم يسقط بها أمطار وأصبح المطر يتساقط عليها، ودول لم تكن مشمسة أصبحت العكس، بسبب التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إهمال الإجراءات الاحترازية"، وتلك هي الأسباب الأدعى لظهور متحورات جديدة"

وأكد الحداد أن الوباء ليس مصنعا أو مخلقا، ولكنها تحذيرات استباقية، لاستعداد منظومة اللقاحات وأخذ الاحتياطات الممكنة لمواجهة ذلك الوباء حتى لاتتعرض مزيد من الأرواح إلى الخطر مثل ماحدث في فيروس كورونا، مرددا: “التخوفات كلها من وجود تحورات لفيروس موجود حاليا يحدث في إصابته العديد من المضاعفات التي لايمكن مجابهتها”.

وحول طبيعة عدد الإصابات، أوضح: "منظمة الصحة العالمية تتوقع أن تكون الإصابات كبيرة تضاعف عدد الإصابات في فيروس كورونا".

وباء x فيروس كورونا جائحة كورونا جائحة جديدة كورونا

مواد متعلقة

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد 2024.. وتأثيره على الحوامل والأطفال

الأكثر قراءة

صواريخ حزب الله تدك موقع "رويسة القرن" فى مزارع شبعا المحتلة

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة