الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدكتور أمجد الحداد لـ"الشاهد": لا يوجد وباء يسمى "x "

وباء x
وباء x

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، أنه لا يوجد وباء يدعي "x "، ولكن هناك وباء افتراضي، وهو ما قصدته منظمة الصحة العالمية في تحذيراتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تخويف المواطنين من مرض "x " أمر يدعو للتعجب، ولكن هناك افتراضيات تستند إلى وجود أمراض أو فيروسات نتيجة التغيرات المناخية تعمل على تحور فيروسات كانت تصيب الحيوانات وتتنقل إلى البشر لتكون أشد فتكًا.

وتابع: "هناك بلاد لم يسقط بها أمطار وأصبح المطر يتساقط عليها، ودول لم تكن مشمسة أصبحت العكس، بسبب التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إهمال الإجراءات الاحترازية"، مشددًا على أن فيروس "x " متحور وليس مخلق.

وحول طبيعة عدد الإصابات، واصل: "منظمة الصحة العالمية تتوقع أن تكون الإصابات كبيرة تضاعف عدد الإصابات في فيروس كورونا".

وباء x فيروس كورونا الصحة العالمية تخليق وباء x إصابات كورونا

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