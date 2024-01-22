"العين" تُعيد طبع 4 أعمال روائية لـ ميرال الطحاوي

أعلنت دار العين للنشر، عن إعادة طبع 4 أعمال روائية للكاتبة الدكتورة ميرال الطحاوي، وهم: "بروكلين هايتس - الخباء - نقرات الظباء - الباذنجانة الزرقاء"، والأغلفة من تصميم الفنان عبد الرحمن الصواف.

وقالت الناشرة فاطمة البودي صاحبة ومديرة الدار: إنه بكل سعاده نعلن عن إعاده نشر الأعمال الروائية للدكتوره ميرال الطحاوي، لتكون متاحه للقراء بمصر والعالم العربي.

بروكلين هايتس

تدور "بروكلين هايتس" حول قصة أم وحيدة مع طفلها البالغ من العمر سبع سنوات، والتى تترك وطنها وتهاجر كلاجئة تعيش أجواء اللاجئين والمتعطلين والجيل الأول من عرب بروكلين.

البطلة التى تكتشف أنها تسترد ذاكرة طفولتها عبر جغرافية بديلة، فكل شخصية تقابلها تتماثل وتتقاطع مع الذاكرة، فى رحلة البحث عن الذات وعن لقمة العيش.

تكتشف البطلة عوالم جديدة تحملنا معها فى رحلة مماثلة عبر أروقة بروكلين وعبر طفولتها هى سرد رهيف لواقع شديد التعقيد.

وتتعرض الرواية لنماذج مختلفة من المغتربين من بقاع الأرض فى "التفاحة الكبيرة"، وتعرض البطلة هند عالمها الثرى بالتفاصيل الشرقية، وخباياه، ومحرماته التى تقهر الإنسان عامة والنساء خصوصا، وكيف استمرت فى حياتها رغم طعنة من هنا وضربة من هناك.

الخباء

تحكي "الخباء" عن الفتاة البدوية "فاطمة" بلغة تناسب الكشف عن عالم النساء القابعات خلف أسوار البيت الكبير، مغيبات عما يحدث من تحولات فى العالم الخارجي، مسيرات إلى أقدار الزواج ممن لا يحببن أو يرغبن مقيدات بأعمدة الخباء مقموعات ومدفوعات إلى عالم الجنون بلا ذنب ارتكبن، أو جريرة.

نقرات الظباء

يفتح مشهد "نقرات الظباء" على صورة العائلة التذكارية، وتنساب الذكريات حاملة عبق زمن قديم، وتنسال الصور صورة اثر صورة، وتتالى من ثم أحداث وشخصيات رسمتها الروائية بدقة وحذر لتحاكي بوصفها الواقع. ذاك الواقع الذي أترعته الكاتبة بخيالات لطيفة جميلة يَنْشَدّ إليها القارئ متابعاً تذكارات الراوية إلى الحرف الأخير بشغف وبنهم لمعرفة الكثير عن عادات وتقاليد قبائل الحويطات وهوارة وجهينة، وليدور أكثر مع دوامات رمال صحراء بعيدة، لها في الخيال مطارح وفي النفس ألف سؤال وسؤال

الباذنجانة الزرقاء

الرواية لها تقنية غير معهودة، وقدرة عالية على السرد تسلط من خلالها ميرال طحاوي الضوء على حال المرأة الشرقية وعوالمها المتمزقة. وبطلة "الباذنجانة الزرقاء" إنسانة تقع أسيرة توقعات عائلتها: فأمها تريدها أميرة وأبوها يريدها عالمة فضاء وأخوها قديسة تصلي كثيراً. وبين هذه التوقعات العائلية والأحاسيس التي تتفجر داخل البطلة حرب دائماً خاسرة؛ فشل في علاقات المحبة، هزائم سياسية، خيبات اجتماعية