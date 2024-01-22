سيرة من ليالي القاهرة.. "المرايا" تصدر "تلات ستات" بمعرض الكتاب 2024

صدر حديثا عن دار المرايا للثقافة والفنون كتاب "تلات ستات.. سيرة من ليالي القاهرة"، للكاتبين الصحفيين محمد العريان وعمر سعيد، ليكون متاحا لجمهور الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

تلات ستات.. سيرة من ليالي القاهرة

يعد كتاب "تلات ستات" حكايات أقرب لسيرة ذاتية في إطار أدبي، عن عاملات يعشن في مناطق شعبية بمدينة القاهرة.

وقالت دار النشر عنه: إنه قصص لحيوات مختلفة، اشتركن فقط في كونهن عاملات يعشن في قاع مدينة القاهرة.

القصص الثلاث تبدو لسيدات عاديات أقرب لسيرة ذاتية لحياتهن الاجتماعية والمهنية، لكنها متفردة في مشاعرها وخبراتها المكتسبة من ليالي العاصمة الموحشة.

لا يقدم هذا الكتاب أجوبة أو حلولا لأزمات حياة المهمشين في المدينة بقدر ما يصنع أسئلة جديدة من خلال حكايات حقيقية في إطار أدبي، ويخلق مساحات لبشر يعيشون معنا ولا نراهم أو لا نريد أن نراهم.

معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

يشارك في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 1200 ناشر من مختلف قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يشارك في المعرض 70 دولة من جنسيات مختلفة، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، كما وافقت اللجنة على اختيار الكاتب يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية، ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.