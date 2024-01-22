"المصرية اللبنانية" تطرح الرواية الرقمية "2070 حرب الزانون" قريبًا

تطرح الدار المصرية اللبنانية، لأول مرة، رواية رقمية، تحمل اسم "2070 حرب الزانون" للكاتب فادي زويل، وهي من أدب الخيال الذي يذهب بالقارئ إلى الصراعات المستقبلية مستخدمًا الذكاء الاصطناعي وكيفية قيادته للبشر وتوجيهه لهم في المستقبل.

2070 حرب الزانون

في عام 2070، يصل الاستقطاب البشري إلى ذروته وينقسم الناس إلى طائفتين؛ الطائفة المميزة جينيًّا أنشأت مجتمعًا مثاليًّا أطلقت عليه اسم "الجنة"، وفيها تسقط عنك جميع الالتزامات والمسؤوليات، وتستمتع بشباب ممتد ونعيم لا ينتهي. يمكنك أن تتمنى ما تشتهي، وسيقوم آليُّو الزانون بتحقيقه. لن تحمل همَّ الحصول على المال، ولن تضطر للتعامل مع أشخاص لزجين ينغصون عليك حياتك ويصيبونك بالاكتئاب.

لكن السؤال المهم: هل أنت مؤهل للانضمام إلى سكان جنة الزانون، أم ستصبح من المطرودين منها؟

هي قصة صراع في المستقبل بين مجموعتين من البشر، حيث تم استخدام جميع الوسائل والأسلحة، بدءًا من الدهاء والتجسس وصولًا إلى التكنولوجيا المتقدمة، لتكشف عن عقل الإنسان وتركيبه الهش بعد فشله في قبول اختلاف الآخر والتعايش معه.

رحلاتي مع أوبر

وتعد رواية "2070 حرب الزانون" هو التعاون الثاني للكاتب فادي زويل مع المصرية اللبنانية، بعد كتاب "رحلاتي مع أوبر.. 22 رحلة حول العالم" الذي صدر في عام 2022، وفيه يحكي مؤلف الكتاب عن 22 رحلة في دول مختلفة حول العالم حكاياته مع سائقي "أوبر" وخلف كل حاكية تكمن الكثير من الأمور، فمن جندي المارينز السابق الذي يحكي عن احتلال بلده للعراق ورؤيته لهذا الاحتلال، مرورا برؤية الأمريكان لحكومة ترامب، لحكايات تدور في ألمانيا ومصر وباريس ومالطا.

وفي هذا الكتاب أيضا؛ يناقش زويل فكرة الطفل المصري الأذكى في العالم، ورؤية العالم للعربي المسلم خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وما تلاها من اتهامات لكل ما هو عربي بالإرهاب، كما يتطرق للآثار المصرية التي تعج بها المتاحف في العالم وكيف يعامل الأجانب آثارنا بكل هذه القداسة والعظمة، وأيضًا رؤيته لسائقات أوبر من الفتيات.