أحدث إصدارات نهضة مصر.. "حق الكد والسعاية" رؤية جديدة لحقوق المرأة المسلمة

أعلنت دار نهضة مصر للنشر عن إصدار كتاب جديد يحمل عنوان "حق الكد والسعاية" للمفكر محمد بشاري، يأتي إصدار الكتاب في وقت يشهد فيه الجدل والنقاش المكثف حول إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" التي تنص على إعطاء الزوجة حقها الشرعي من ثروة الزوج عند الوفاة، إلى جانب حقها الشرعي في الميراث.

وسيسهم الكتاب في إثراء النقاش العام حول حقوق المرأة المسلمة وفقًا للأسس الشرعية، وفي تعزيز المفاهيم الصحيحة حول "حق الكد والسعاية".

ومن المقرر أن يتواجد الكتاب لجمهور الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

حق الكد والسعاية

وتدور فكرة الكتاب في إطار تأصيل حقوق المرأة المسلمة وفقًا للنظرة الاجتهادية الشرعية، وتعكس أهمية بالغة في إعادة الاعتبار للمرأة المسلمة وحفظ حقوقها، سواء داخل البيت أو في ساحات العمل، ويسعى الكتاب إلى توضيح القواعد الشرعية والثوابت الدينية التي تدعم فكرة "حق الكد والسعاية"، مع الالتزام بالقواعد القطعية المنصوص عليها صراحة في القرآن الكريم والسنة المشرفة.

محمد بشاري

ويعد محمد بشاري أحد الأسماء المرموقة في المجالات الفقهية والعلمية، حيث يشغل منصب أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة وعضو في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، حاز بشاري على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله، وتم اختياره ضمن قائمة الـ50 شخصية مسلمة الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.

وقد تم تكريم بشاري بوسام جمهورية مصر العربية للعلوم والفنون من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى حصوله على وسام "الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتميز" من الدرجة الأولى. يُعتبر بشاري من الكتّاب المشهود لهم بالعديد من المؤلفات الشرعية والسياسية والفكرية، إلى جانب مشاركته بانتظام في صحيفة الاتحاد الإماراتية.