163عرضا مسرحيا لـ"قصور الثقافة" ضمن الموسم الجديد لنوادى المسرح

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، ضمن برامج وزارة الثقافة، تحت شعار "مسرح فى كل حتة في مصر" ويتنافس بها 163 عرضًا مسرحيًا من مختلف المحافظات.

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، إن تجربة نوادي المسرح هذا الموسم تشهد زخما كبيرا، بالإضافة إلى تنوع الأعمال المسرحية نتيجة تنوع النصوص المقدمة سواء لكبار الأدباء أو المُؤلَفة من قِبل الشباب المشاركين أصحاب الموهبة.

وأضاف، فى بيان صحفي، أن هذه التجربة هي الأكثر رواجا وإنتاجا، ويشارك بها أكثر من 5 آلاف فنانا وفنانة، ويتم خلالها إتاحة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانات بسيطة.

كانت الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، قد أعلنت مؤخرا نتيجة العروض المسرحية التي تم اختيارها من قِبل لجان المشاهدة بالأقاليم الثقافية الستة.

26 عرضا مسرحيًا فى القاهرة وشمال الصعيد

ويقدم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد 26 عرضا مسرحيا، منها 14 عرضا لفرع ثقافة الجيزة،

5 عروض لفرع ثقافة بني سويف، وعرضان لكل من فرع ثقافة القليوبية والفيوم، بينما يشارك فرع ثقافة القاهرة بثلاثة عروض مسرحية.

49 عرضًا مسرحيًا في غرب ووسط الدلتا

أما إقليم غرب ووسط الدلتا، فيقدم 49 عرضا منها 4 عروض لفرع ثقافة المنوفية، 13 لفرع ثقافة الغربية، و8 عروض لفرع ثقافة البحيرة، ويشارك فرع ثقافة مطروح بعرض واحد، بينما يشارك فرع ثقافة الإسكندرية بـ23 عرضا مسرحيا.

36 عرضًا مسرحيًا فى شرق الدلتا

وفي إقليم شرق الدلتا تقدم 36 عرضا مسرحيًا منها 12 لفرع ثقافة الشرقية، 14 عرضا لفرع ثقافة الدقهلية، ويقدم فرع ثقافة دمياط 10 عروض.

28 عرضًا مسرحيًا فى القناة وسيناء

ويشهد إقليم القناة وسيناء تقديم 28 عرضا، منها عرض واحد لفرع ثقافة شمال سيناء، و3 عروض لفرع جنوب سيناء، و7عروض لفرع ثقافة السويس، ويقدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض، بينما يقدم فرع ثقافة بورسعيد 9 عروض مسرحية.

12 عرضًا مسرحيًا فى وسط الصعيد

بينما يقدم إقليم وسط الصعيد 12 عرضا مسرحيا، منها 3 عروض لفرقة أسيوط، ويقدم فرع ثقافة سوهاج 4 عروض، ويشارك فرع ثقافة المنيا بخمسة عروض مسرحية.

12 عرضًا مسرحيًا فى جنوب الصعيد

وختاما إقليم جنوب الصعيد الثقافي يقدم 12 عرضا مسرحيا، منها 3 عروض لفرع ثقافة الأقصر، و4 لفرع ثقافة أسوان، بينما يقدم فرع ثقافة قنا 5 عروض مسرحية.

العروض تنطلق مساء اليوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على مسرح مركز الجيزة الثقافي بواقع عرضين يوميا، على أن يقدم باقي الأقاليم الثقافية عروضها تباعا، وذلك بإشراف المخرج محمد الطايع مدير النوادي.