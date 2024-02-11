بعد إعلان وفاته.. محمد محمد مستجاب من وراء "الجدار الأزرق" يتحدث لـ"الدستور"

أعلن حساب الكاتب محمد محمد مستجاب على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" رحيله عن عالمنا؛ إثر انقلاب سيارته على طريق المحور ونقله إلى مستشفى قصر العيني.

ونشر حساب الكاتب "مستجاب": "إنا لله وانا اليه راجعون.. أنا أخو الأستاذ محمد مستجاب.. وأنقل لكم هذا الخبر المفجع.. فقد فارق الحياة إثر انقلاب سيارته على المحور، والإسعاف الآن تنقله لمستشفى قصر العيني.. ونرجو منكم الدعاء له".

وتفاعل عدد من أصدقاء الكاتب على ما نشر بحسابه بموقع "فيسبوك" ناعين إياه.

محمد مستجاب ينفي الخبر: حسابي سرق على “فيس بوك”

من جانبه، نفى الكاتب فى تصريح لـ"الدستور" ما نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" مؤكدًا أن حسابه تعرض للاختراق على موقع "فيسبوك"، وأنه بصحة جيدة.

وكان القاص والروائي محمد محمد مستجاب، في تصريحات مؤخرًا لـ"الدستور"، أعلن أنه بصدد صدور روايتين خلال العام الجديد 2024 كتبهما للأطفال والفتيان من سن 12-18 سنة، الرواية الأولي بعنوان "رواية للفتيان"، وهي تستهدف الأطفال في سن 12 سنة وتصدر عن دار كيان للنشر.

وأضاف "مستجاب"، أن الرواية الثانية بعنوان "البيانو الصغير" تستهدف الفتيان في سن 18 سنة، وتصدر عن نفس الدار.

نبذة عن محمد محمد مستجاب

فاز مستجاب الابن بالعديد من الجوائز كـ جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة، قسم الإعداد المسرحى 2007، جائزة نادى القصة فى القصة القصيرة 2007، جائزة إحسان عبد القدوس في القصة القصيرة 2008، جائزة اتحاد الكتاب في القصة القصيرة 2008، جائزة هيئة قصور الثقافة في القصة القصيرة 2008، جائزة السيناريو بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى 2009، جائزة يوسف أبورية للرواية الدورة الأولى 2010، جائزة إحسان عبد القدوس للرواية 2012، جائزة فلسطين الدولية للرواية "غسان كنفاني" 2012، وغيرها من الجوائز عن أعماله الأدبية.