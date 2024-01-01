الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد محمد مستجاب: الكتابة جاءت نجاة لي من التشتت

محمد محمد مستجاب
محمد محمد مستجاب

قال القاص والروائي محمد محمد مستجاب إنه بصدد صدور روايتين خلال العام الجديد 2024 كتبهما للأطفال والفتيان من  سن 12-18 سنة الرواية الاولي بعنوان "رواية للفتيان" وهي تستهدف الأطفال في سن 12 سنة وتصدر عن دار كيان للنشر.

أضاف مستجاب، لـ"الدستور" أن الرواية الثانية بعنوان "البيانو الصغير" تستهدف الفتيان في سن 18 سنة وتصدر عن نفس الدار.

بحسب حديثه لإحدى الإصدارات الثقافية الخليجية؛ كشف مستجاب الابن عن بداياته ولماذا اختار العمل في الكتابة؛ حيث قال:" في البداية يجب أن تعلم أنني ذهبت للكتابة أو هي من قامت بالنداء علي، فأيام الجامعة كنت أحلم بأن أصبح ممثل، ولكني فشلت في اختبارات معهد الفنون المسرحية؟، وهذا صدمني بشدة، فالكتابة جاءت نجاة لي من التشتت، ثم أن رزقي يأتي من الكتابة لذا يجب أن أراعيها وأهتم بها، فالكتاية تحب من يحبها وتعطي لك كل شيء، في البداية كنت من عشاق كتابة السيناريو، لكن هذا تأخر أو تأجل لمشروعات، وسيطر علي المقال والقصة من أجل أكل العيش، لكن عندما تأتي فكرة فإن الأسلوب في تناولها هو ما يفرضها علي سواء قصة أو مسرح أو سيناريو".

ومحمد مستجاب لديه ولعٌ خاص بكتابة القصة القصيرة، يليها الرواية، ثم تأتى بعدهما المسرحية والكتابة للأطفال.

من أعماله "عتبات سلم قديم  قصص قصيرة، هشاشة عظام  قصص قصيرة،أحلام منتصف النهار  مسرحية، صيف شقى جدًا مسرحية أطفال، مستجاب الفاضل إعداد مسرحى، وصايا غير معلنة قصص قصيرة ثعبان يبحث عن مشط قصص قصيرة قرية ليس بها رجل رواية، العزف بمجدافين رواية، شق القمر رواية أطفال، شبابيك دراسة أدبية، هارون مونودراما، وغيرها من الأعمال.

جوائز فاز بها محمد محمد مستجاب

وفاز مستجاب الابن بالعديد من الجوائز كـ جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة قسم الإعداد المسرحى 2007، جائزة نادى القصة فى القصة القصيرة 2007، جائزة إحسان عبد القدوس في القصة القصيرة 2008، جائزة اتحاد الكتاب في القصة القصيرة 2008، جائزة هيئة قصور الثقافة في القصة القصيرة 2008، جائزة السيناريو بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى 2009، جائزة يوسف أبو رية للرواية الدورة الأولى 2010، جائزة إحسان عبد القدوس للرواية 2012، جائزة فلسطين الدولية للرواية  "غسان كنفاني" 2012.

محمد محمد مستجاب للأطفال والفتيان الرواية الاولي بعنوان رواية للفتيان الرواية الثانية بعنوان البيانو الصغير دار كيان للنشر

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