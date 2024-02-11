أرملة شاكر عبدالحميد: الصالون الثقافى لمسة وفاء وتكريمًا لاسمه

أعربت مرفت مرسى، أرملة وزير الثقافة الأسبق الدكتور شاكر عبدالحميد عن سعادتها بإنطلاق فعاليات الصالون الثقافي للدكتور شاكر عبد الحميد، الذى افتتح مساء اليوم الأحد، والذي ينظمه "أتيليه العرب للثقافة والفنون" "بجاليري ضي الزمالك"، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وهشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب، بمشاركة الدكتور عماد أبوغازي أستاذ التاريخ والوثائق بجامعة القاهرة، ووزير الثقافة الأسبق، والدكتور زين عبدالهادي مدير مكتبة العاصمة الإدارية، وأستاذ الوثائق والمكتبة بجامعة حلوان، والدكتور محمد عبدالدايم مساعد وزيرة الثقافة، بمشاركة الدكتور وليد الخشاب أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك بكندا، والدكتور سيد ضيف الله أستاذ النقد الأدبي والمشرف على الصالون.

أرملة وزير الثقافة الأسبق: الصالون الثقافي لمسة وفاء وتكريما لاسمه

وقالت "مرسي" في تصرح لـ"الدستور"، إن اجواء إنطلاق الصالون الثقافي لشاكر عبد الحميد جميلة، وتمثل لمسة وفاء وتكريما لاسمه؛ خاصة أن الدكتور شاكر عبدالحميد كان منتميًا لمؤسسة جاليري ضى؛ حيث أشرف على الانشطة الثقافية بالمؤسسة لمدة سبع سنوات، كما وجهت الشكر للفنان طارق الكومي الذى صمم تمثالًا لشاكر عبدالحميد تم رفع الستار عنه اليوم ضمن فعاليات الصالون الثقافي.

وثمنت "مرسى" أن يستهل الصالون الثقافي فعالياته بندوة الصناعات الإبداعية والاستثمار الثقافي، حيث كانت القضايا المرتبطة بهذا الموضوع محورًا كبيرًا لاهتمامه، لاسيما خلال السنين الأخيرة في حياته، حيث كانت آخر مؤلفاته قبل رحيله تحمل عنوان "الثروة الإبداعية للأمم"، التي تعالج هذه القضية.

وزيرة الثقافة: شاكر عبدالحميد أحد أهم المبدعين الذين أسهموا بمؤلفاتهم المتفردة

على جانب آخر، قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ضمن فعاليات الصالون الثقافي، إن الراحل الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، يُعد أحد أهم المبدعين الذين أسهموا بمؤلفاتهم المتفردة، في إثراء المشهد الثقافي المصري والعربي على حد سواء، فقد كانت كتاباته تحظى بقراءة متعمقة للواقع، ورؤية ثاقبة للمستقبل، فكان شغوفًا بالأدب وجمالياته وقضاياه المتعددة، ما جعل من رؤاه النقدية مرجعًا رصينًا لجمهور كبير من الشباب والباحثين والمبدعين، ويأتي إطلاق هذا الصالون، تخليدًا لمسيرة عطائه، وامتنانًا لما قدمه.