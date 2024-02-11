الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد انطلاق صالون شاكر عبدالحميد الثقافى وتزيح الستار عن تمثاله (صور)

إنطلاق صالون شاكر
إنطلاق صالون شاكر عبد الحميد الثقافي

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، انطلاق  صالون شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، والذي ينظمه "أتيليه العرب للثقافة والفنون" "بجاليري ضي الزمالك".

قد تكون صورة ‏‏٨‏ أشخاص‏

وقالت الكيلاني: إن الراحل الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، يُعد أحد أهم المبدعين الذين أسهموا بمؤلفاتهم المتفردة، في إثراء المشهد الثقافي المصري والعربي على حد سواء، فقد كانت كتاباته تحظى بقراءة متعمقة للواقع، ورؤية ثاقبة للمستقبل، فكان شغوفًا بالأدب وجمالياته وقضاياه المتعددة، ما جعل من رؤاه النقدية مرجعًا رصينًا لجمهور كبير من الشباب والباحثين والمبدعين، ويأتي إطلاق هذا الصالون، تخليدًا لمسيرة عطائه، وامتنانًا لما قدمه.

قد تكون صورة ‏‏٥‏ أشخاص‏

من جانبها وجهت مرفت مرسي أرملة الراحل الدكتور شاكر عبدالحميد، الشكر لوزيرة الثقافة على حرصها على افتتاح الصالون، مُعربة عن امتنانها لوزارة الثقافة، لحرصها على تكريم اسم الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد، بالعديد من المحافل والفعاليات التابعة للوزارة، وثمنت أن يستهل الصالون الثقافي فعالياته بندوة الصناعات الإبداعية والاستثمار الثقافي، حيث كانت القضايا المرتبطة بهذا الموضوع محورًا كبيرًا لاهتمامه، لاسيما خلال السنين الأخيرة في حياته، حيث كانت آخر مؤلفاته قبل رحيله تحمل عنوان "الثروة الإبداعية للأمم"، والتي تعالج هذه القضية.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏مِنبر‏‏ و‏نص‏‏

وقال هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب: "إن صالون الدكتور شاكر عبد الحميد، يهتم بجوانب النقد الأدبي والفني والجمالي، ويأتي تدشين هذا الصالون الثقافي كمحاولة جادة تستهدف استمرار جهود الراحل الكبير في إثراء النقد الفني والدراسات الجمالية الرصينة والتي شكلت إضافة مهمة للمشهد الثقافي المصري والعربي، ويأتي الصالون ليمثل لمسة وفاء للدكتور شاكر عبدالحميد، الذي دعم الجاليري، منذ تأسيسه قبل سبع سنوات، حيث كان المدير العام النشاط الثقافي في الجاليري".

لا يتوفر وصف للصورة.

وتضمنت مراسم الافتتاح، رفع الستار عن تمثال نصفي للدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، من إبداع الفنان الكبير طارق الكومي.

كما شهدت وزيرة الثقافة، فعاليات الندوة الأولى لنشاط الصالون، والتي أقيمت تحت عنوان "الصناعات الإبداعية والاستثمار الثقافي"، بمشاركة الدكتور عماد أبوغازي -أستاذ التاريخ والوثائق بجامعة القاهرة، ووزير الثقافة الأسبق، والدكتور زين عبدالهادي مدير مكتبة العاصمة الإدارية، وأستاذ الوثائق والمكتبة بجامعة حلوان، والدكتور محمد عبدالدايم مساعد وزيرة الثقافة-، وبمشاركة الدكتور وليد الخشاب أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك بكندا، وأدارها الدكتور سيد ضيف الله أستاذ النقد الأدبي والمشرف على الصالون.

قد تكون صورة ‏شخص واحد‏
الدكتورة نيفين الكيلاني صالون شاكر عبد الحميد الثقافي الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني أتيليه العرب للثقافة والفنون مرفت مرسي

الأكثر قراءة

عاجل|الحكومة تكشف تفاصيل طرح 1000 شقة للإيجار

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وطقس شديد البرودة (فيديو)

انضباط سعر الصرف بعد الضربات الحكومية لـ«المُضاربين بالدولار»

عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

اتحاد الكرة يبدأ خطوات التخلص من بيريرا بتقليص صلاحياته

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح