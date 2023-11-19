رفع الستار عن تمثاله.. تفاصيل إطلاق صالون الراحل شاكر عبد الحميد

كشف د.سيد ضيف الله عن الاستجابة لمقترحه الخاص بتأسيس صالون د.شاكر عبد الحميد، وزيرة الثقافة الأسبق؛ حيث تواصل معه الشاعر محمد حربي عارضا أن يشرف على هذا الصالون في جاليري ضي.

"ضيف الله" عبر حسابه بموقع فيسبوك، أشار إلى أن افتتاح الصالون قريبا برفع الستار عن تمثال د.شاكر عبد الحميد الذي كان يعد له جاليري ضي؛ وهو من إبداع الفنان طارق الكومي.

نبذة عن شاكر عبد الحميد

الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان (20 يونيو 1952 - 18 مارس 2021) وزير الثقافة المصرية الأسبق ولد في أسيوط بصعيد مصر، عمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزوري في ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية. توفي بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

حياته

تولى وزارة الثقافة المصرية في حكومة كمال الجنزوري وأدى اليمين الدستوري بتاريخ 7 ديسمبر 2011.

عمل مديرًا لبرنامج تربية الموهوبين بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي (مملكة البحرين / 2005 - 2011) وكان يعمل أستاذا لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون بمصر حتى وفاته. وعمل سابقًا نائبًا لرئيس الأكاديمية في الفترة 2003 - 2005.

شغل سابقا منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بمصر.

متخصص في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال والكبار وله مساهمات في النقد الأدبي والتشكيلي أيضا.

عمل أستاذا بجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين (كلية الدراسات العليا، مديرًا لبرنامج تربية الموهوبين).

مؤلفاته

للأكاديمي الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد العديد من المؤلفات؛ من أبرزها:"العملية الإبداعية في التصوير، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب سلسلة عالم المعرفة العدد 109، السهم والشهاب (دراسات في القصة والرواية العربية) 1987، الطفولة والإبداع (سلسلة في خمسة أجزاء) صدر عن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 1989، في علم النفس العام (بالاشتراك مع آخرين) 1989، دراسات نفسية في التذوق الفني (كتاب يشمل على ستة أبحاث حول تذوق الأدب وتذوق الفنون التشكيلية، إضافة إلى مقدمة نظرية)مكتبة غريب 1989؛ وغيرها من المؤلفات.