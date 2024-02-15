دراسة: الكتاب يتصدر القوة الناعمة لمصر وألعاب الفيديو تغزو وارداتنا

في نهاية فبراير الماضى، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفواجرافات تحت عنوان «القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا» بعد 8 سنوات من جهود الارتقاء بمجالات قوتها الناعمة وفي إطار تصنيف مؤسسة «براند فاينانس» لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً في مؤشر القوة الناعمة وتعمل مؤسسة «براند فاينانس» في مجال تقديم الاستشارات وتقييم العلامات التجارية لمختلف دول العالم، ومقرها في لندن وتتواجد بأكثر من 20 دولة.

7 ركائز لمؤشر براند فاينانس للقوة الناعمة

مؤشر براند فاينانس للقوة الناعمة يقيس كلًا من مدى إدراك وتقييم المواطنين والمتخصصين المشاركين بالمؤشر للقوة الناعمة للدولة، ومدى تأثيرها على الساحة العالمية، إلى جانب تقييم تعامل الدولة مع جائحة كورونا، وكذلك تقييم أداء الدولة في 7 ركائز أساسية خاصة بالقوة الناعمة وهي التعليم والعلوم، والعلاقات الدولية، والتجارة والأعمال، والتراث والثقافة، والترويج الإعلامي والتواصل مع الخارج، والحوكمة، والقيم.

دراسة لوزارة التخطيط: الكتاب يتصدر قوة مصر الناعمة بنسبة 69%

وفي تقرير صدر 2021 عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر عن صادرات مصر من أهم المنتجات الثقافية تصدر الكتاب صادرات مصر بنسبة 69% كأهم صادرات مصر الثقافية بحسب دراسة وزارة التخطيط، تلاه الحرف اليدوية بنسبة 19.7%، ثم المشغولات الذهبية، ثم الصحف، ثم الآلات الموسيقية.

أجهزة ألعاب الفيديو تتصدر واردات مصر الثقافية

وبحسب الدراسة، فإن أجهزة ألعاب الفيديو الإلكترونية والوسائط المسجلة تصدرت وارادات مصر الثقافية؛ حيث جاءت بنسبة 48% من وارادات مصر الثقافية، تلاها منتجات الحرف اليدوية9.15%، ثم المشغولات الذهبية بنسبة 8.9%.

وزيرة الثقافة تلتقي مدير المجلس البريطاني لبحث المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة

والتقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر؛ لبحث المزيد من التعاون والتبادل الثقافي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بحضور د.محمد عبد الدايم، مساعد وزير الثقافة وهبة الزين، مدير قسم الاقتصاد الإبداعي بالمجلس البريطاني.

تضمن اللقاء النقاش حول أهمية تفعيل المزيد من أوجه التعاون في الفترة المقبلة، اعتبارًا من ٢٠٢٤ ولمدة 3 أعوام والتي تُركز فيها الوزارة، مع المجلس البريطاني، على محور الاقتصاد الإبداعي والتي تستهدف وزارة الثقافة بموجبه، الاستعانة بخبرات، وتجارب دولية، من أجل تطوير مجال الصناعات الثقافية، وقطاع الاقتصاد الإبداعي في مصر، والتركيز من خلاله على خلق وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب، وإكسابهم القدرات والمهارات اللازمة لتحويل الصناعات الثقافية إلى مصدر حيوي من مصادر الدخل القومي في مصر.