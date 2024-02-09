الأعلى مبيعا في دور النشر والهيئات الحكومية في معرض الكتاب

كان معرض الكتاب هذا العام الاكثر مبيعا ربما منذ ان بدأ في نسخته المعروفة والتي وصلنا منها للنسخة رقم 55، الدستور استطلعت آراء الناشرين حول الاكثر مبيعا لديهم، وجاء الاكثر مبيعا كالتالي..

الهيئة العامة للكتاب

كتاب الاغاني للاصفهاني

موسوعة مصر القديمة لسليم حسن

الأعمال الكاملة لنجيب محفوظ

كتب طه حسين

كتب عباس العقاد

دسوان الشعر المصري

الهيئة العامة لقصور الثقافة

أصل الأنواع داروين

البخلاء للجاحظ

مائة عام من العزلة.. جابرييل جارثيا ماركيز

العقلانية القلقة

المستشرقون ٣ أجزاء

دار العين

ربع الرز.. شيماء غنيم

القاهرة مؤرخة.. نزار الصياد

القسطاط وابوابها.. عبد الرحمن الطويل

دفتر ناعوت.. يحيي صفوت

ورثة قارون.. محمد إسماعيل

دار كيان

نشوات قديمة.. أحمد خالد توفيق

فارس من الممالك السبع.. جورج ر ر مارتن

ياسمين أبيض.. خولة حمدي

كيف بدأ الرعب.. محمد عصمت

دليل الساحر المقتصد.. براندون ساندرسون

دار سما

رحمة ٤.. ميسون سرور

نادر فودة الجزء الثامن.. أحمد يونس

ما يري في الظلام.. محمد عصمت

فصل العبيد.. يحيي عزام

جريمة السابعة مساء.. رضا سليمان

دار الرسم بالكلمات

أحلام نائل سويدان.. أحمد عبد العزيز

ألمسني.. سلمي سامح شمس الدين

حارس المشرحة.. عبد الرحمن محمد

كوابيس قبل النوم.. عبد الرحمن حجاج

حارس العشق الالهي ٢.. أدهم العبودي

دار ديوان للنشر

أولاد حارتنا.. نجيب محفوظ

رحلتي من الشك الي الإيمان.. مصطفى محمود

حوار مع صديقي الملحد.. مصطفى محمود

ملحمة الحرافيش.. نجيب محفوظ

رحلة المراهقة.. مارلين بسطوروس

دار ليان

أحب الي من نفسي.. نورهان الشيخ

أيان.. أحمد عبد اللطيف

جرم صغير.. علياء قاسمأ

أولاد تسعة.. مي مصطفى

درويش.. هدي أنور

الدار المصرية اللبنانية

سيادة القاضي.. نور عبد المجيد

دماء علي السجادة الحمراء.. نهي داود

موت مع إيقاف التنفيذ.. طارق عز

انسان بعد التحديث.. شريف عرفة

مقامات الغضب.. صفاء النجار

السرعة القصوى صفر.. أشرف العشماوي

قارئ الجثث.. مصطفى عبيد

خوفو.. زاهي حواس

كوش كو.. ولاء كمال

يوم آخر للقتل.. هناء متولي

رجل اسمه الرغبة.. عائشة البصري

دار نهضة مصر

ماريو وأبو العباس.. ريم بسيوني

رميم.. مصطفى حسني

موسوعة الفروق اللغوية.. الشيخ محمد محمد داود

الاستثمار في الابتكار.. محمود قنديل

الاعمال الروائية.. طه حسين

دار الكرمة

دليل جدتي لقتل الاوغاد.. ميرنا المهدي

قضية عنب الثعلب.. ميرنا المهدي

موت العالم.. عبد الرحيم كمال

عبد الرحمن الجبرتي.. صلاح عيسى

في ممر الفئران.. أحمد خالد توفيق

دار تشكيل

افكار تجعلك تحب الحياة وتتجنب الانتحار.. محمد طارق

حتي النهاية.. مريم احمد علي

آربوس.. عبد الفتاح عبد العزيز

السجدة الأخيرة.. محمد علي

العراب.. ايهاب مصطفي

دار دون

عيادة نفسية من داخل غرفتك.. تأليف نك ترنتون وترجمة رانيا صلاح

الصهيونية.واليهودية.. عبد الوهاب المسيري

سرداب قصر البارون.. مروى جوهر

جرائم الغراب السبع.. خالد أمين

مقامرة على شرف الليدي ميتسي.. أحمد المرسي

دار العربي

رقصة داكنة.. تأليف وترجمة محمد سيف المفتي

سلسلة لا تقتل ثلاث أجزاء..

جريمة الابن الصالح.. تأليف جونج يو جونج وترجمة محمد نجيب

العشاء السري.. رافاييل مونتيز وترجمة فاطمة محمد

قرية الخطايا السبع.. تأليف مونتيز.. وترجمة فاطمة محمد

منشورات ابييدي

كشكول السينما.. محمود عبد الشكور

ماحدث في بيت الكفراوي.. محمد يوسف الغرباوى

دومينو.. خليل ناصيف

الجريمة الأكثر مبيعا.. أحمد محمد علي

قصة أخرى على قبر الشاه.. شريف عثمان

دار بتانة

الحب بمن حضر.. وحيد الطويلة

كفر هلال.. سعيد نوح

الهامسون.. هالة البدري

بيني وبين النيل.. رجب الصاوي

ياسين التهامي.. محمد الباز

دار المصري

28/ 9/ 1970.. عبد الناصر..طريق إلى ليلة الرحيل.. محمد الشماع

أسرتي السامة.. نورة جمال

ابن برخيا.. فارس صالح

حورية.. نسمة الجمل

ملك الخنازير.. عمر عويس

المحرر

رحلة العمر.. شادية بين الأغنية والسينما.. هاني الديب

نيورو سينما.. رحلة استكشافية لأمراض الأعصاب في عالم السينما،. تأليف إسماعيل إبراهيم

شارع السبع بنات.. علي صيام

السمانة التي اضاات مستقبل حمادة.. ماجد سنارة

ريحة الورق.. محمد جلال فراج

دار الهالة

بنت وملك و٤ جاكات.. سماح عبد الفتاح

في حياتنا ناس.. محمود علام

زواج البحر.. شريف مصطفى كامل

مازلت أنا.. أمل حجازي

لماذا فلسطين.. محمد سيد صالح

دار الرواق

عهد دميانة لأسامة الشاذلي

ممتلئ بالفراغ.. عماد رشاد عثمان

هبة العلاج النفسي.. ارفين يالوم

احاديث الجوي.. حامد محمد حامد

الداما.. محمد صادق

دار كتوبيا

عن العشق والسفر ٣.. نهي ودة

اساطير اندلسية.. داليا راشد

حراير وجواري.. أحمد ضيوف

متاهة الغول.. ماجد شيحة

لاشين ١٢.. شيرين هنائي

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