الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الشهاوي وحواس وعبد الوهاب.. الجنود المجهولين في معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

انتهى معرض الكتاب بنسخة استثنائية وصل فيها زوار معرض الكتاب لما يقرب من 5 ملايين زائر في نسخة هي الأكبر في تاريخ زيارات معرض الكتاب، وشهد المعرض العديد من الأمور الاستثنائية منها تجمهر في ندوات المعرض وهو ما لم يحدث لأي برنامج ثقافي من قبل، وهناك جهود معلومة لوزارة الثقافة وهيئة الكتاب والمتحدة للخدمات الإعلامية، وهناك جهود أشخاص أيضًا أدت إلى تلك الحالة التي فوجئ بها القارئ، وهناك جنود مجهولة أيضًا كان لها دور في التنظيم الاستثنائي.

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

الشهاوي

أحمد الشهاوي

برغم عدم حضوره في أي من الندوات، لكنه كان نجم معرض الكتاب بلا منازع بالمشروع الذي أحدث نقلة حقيقية وهو مشروع "ديوان الشعر المصري"، والمشروع في مجمله يسعى للتعريف بشعراء مصريين منذ أن عرفت مصر اللغة العربية واصبح لديها شعراؤها الكبار، وبالبحث والتنقيب وذائقته كشاعر وباحث لعب الشهاوي دورا كبيرا في إخراج الكتب على أكمل وجه، وهو ما أحدث طفرة في مبيعات هيئة الكتاب، واثبت أن القارئ المصري على قدر الثقة وأنه متعطش أيضًا لمعرفة المزيد، وبالرغم من أن المشروع لم يندرج تحت بند سلسلة الهوية التي أصدرها الشاعر جرجس شكري ضمن قصور الثقافة، لكن الكتاب يبحث في هذا الأمر أيضًا، ويعتبر سلسلة أخرة تنضاف لذلك العالم من المعرفة عن الهوية والأصول التاريخية ونفيا لما يتشدق به البعض من أن مصر تعرف بالرواية بسبب فوز الكاتب الكبير نجيب محفوظ بجائزة نوبل، ويثبت الشهاوي هنا أن مصر عرفت الشعر أولا وعبر مئات السنين، وكان صدور السلسلة أمرا محمودا لهيئة الكتاب ونتمنى أن يستمر لتعريف العالم كله بمصر من جانب آخر.

txt

وزيرة الثقافة تودع معرض الكتاب بكلمات مؤثرة مع "قصواء الخلالى" (فيديو)

إضافة على ذلك، فإن الشهاوي كان سببًا في التواصل مع شعراء كبار في قارات أخرى، فكانت راميشا راميش وأمينور رحمن وغيرهما الذين أثروا معرض الكتاب وكان لهم جمهورهم في المعرض، وهو ما أثرى البرنامج الثقافي بالكامل.

سارة حواس

سارة حواس

ترجمت سارة حواس العديد من القصائد للشعراء الوافدين لمعرض الكتاب للتعريف بهم، وكانت وسيطا في الترجمة بين الشعراء والمتلقين، وضمت سارة حواس الشعر المترجم في كتاب.

ومؤخرا صدر لحواس كتاب تحت عنوان "ثقب المفتاح لا يرى" قصائد لـ 20 شاعرة أمريكية حائزات على نوبل وبوليتزر، ولم تتقاض حواس أجرا عن الترجمات التي قامت بها وهو مجهود شاق تكفلت به تماما.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

بصفتها نرويجية مصرية، فقد قامت شيرين عبد الوهاب بالتكفل بالكثير من الترجمات ضمن برنامج النرويج الثقافة، لكنها تكفلت أيضًا بالعديد من الترجمات للصحفيين في لقاءاتهم مع قامات في الكتابة النرويجية، وساهمت أكثر في مد الأواصر ما بين النرويج ومصر، وفتح خط ثقافي بين الدولتين وطده مشاركة النرويج في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبذلت جهدا مضاعفا لإخراج البرنامج الثقافي بهذا المستوى.

اقرأ أيضًا

فكّر كأنك أينشتاين.. كتاب لبيتر هولينز يشرح قواعد التفكير السليم

معرض الكتاب أحمد الشهاوى سارة حواس شيرين عبد الوهاب النرويج

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عاجل| هيلارى كلينتون: نتنياهو ليس جديرًا بالثقة ويجب الإطاحة به

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"