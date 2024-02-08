فكر كأنك أينشتاين.. كتاب لبيتر هولينز يشرح قواعد التفكير السليم

صدر كتاب "فكر كأنك أينشتاين.. اكتشف طرق التفكير المذهلة للأذكياء والعباقرة" عن دار دون للنشر والتوزيع تأليف بيتر هولينز وترجمة أشرف توفيق، في 13 فصلا و191 من القطع المتوسط.

الكتاب يحفز على الطرق المثلى للتفكير، ويحدد عبر الفصول أن هناك عوائق للتفكير وأطر لهذا التفكير، وكيف يمكن أن تجد حلولا إبداعية للمشكلات، وكيف يمكن ان تفكر بالطريقة السقراطية، وكيف يمكنك أن تتخذ قرارات أكثر ذكاء، وغيرها من الأمور التي شملتها الفصول الـ 13 للكتاب.

وكتاب فكر كأنك اينشتاين، غير موجه لفئة بعينها وإنما يخاطب الجميع ليحاول أن يبحث عن مكمن التصرف السليم والذكاء الفطري وتنميته والقدرة على إيجاد حلول إبداعية داخل الفرد.

ويعتمد الكتاب في شرحه على النظريات التي سطرها الكتاب والمفكرون قبل ذلك، ويعتمد عليها في البناء والشرح وتوصيل المعلومة لعقل المتلقي، ففي الأطر الثلاثة للتفكير يشرح المؤلف بيتر هولينز أن هناك أطر أساسية مثل نموذج "فاسيون" ونموذج "ريد" ونموذج " بول- إلدر" للتفكير النقدي، وهناك العديد من القواسم المشتركة عندما تقارن هذه الأطر بالطريقة العلمية الكلاسيكية.

كيف يمكنك أن تهيئ عقلك؟

يشرح هولينز في هذا الفصل أن العقل هو المحرك الأساسي وانه ينبغي الاعتناء به كما لو كنت رياضيا تستعد لبطولة ما، أن تسترخ أولا ولا تفعل شيئا، ثم تتخلص من التوتر، وتعتمد على مصادر للإلهام، وتنام بشكل صحيح، وتأكل بشكل صحيح، وتتبع ساعتك البيولوجية، ولك ذلك يساعد على صحة العقل بشكل عام.

غلاف الكتاب

تأثير موتسارت ليس موثوقا به

يشرح هولينز أن هناك ثلاث خرافات تحيط بزيادة أداء العقل، وذكر منها ان تأثير موتسارت غير موثوق به تماما، وأن التدريب على الشطرنج لزيادة قوة العقل وقدرته يزيد المهارة الفردية لكنه لا يؤثر على قدرة العقل بشكل عام، وعن شركات التدريب فقد تمت مقاضاتها باعتبارها شركات احتيال.

وتأثير موتسارت هو من أكثر المعتقدات انتشارا حيث يقال أن الأداء والإدراك يزيدان عندما تستمع إلى مقطوعة موسيقية لأماديوس موتسارت في الخلفية، وشبهها المؤلف بأنها ابتاع حبة من الدواء تسمح للإنسان بتجاوز قدرته الطبيعية، لكنها لا تمتد.

وتأثير موتسارت ظهر في دراسة أجراها فرانسيس راوتشر وزملاؤه عام 1993 في جامعة كاليفورنيا وقسم المشاركين لثلاث مجموعات تم إجراء الاختبارات عليهم واستمعت إحدى المجموعات لعشر دقائق من موتسارت واستمعت المجموعة الثانية للضجيج وتعرضت الثالثة لصمت تام، وكانت المفاجأة أن المجموعة التي استمعت لموتسارت أحرزت 9 نقاط أفضل في اختبار الذكاء، وهذا يعني تأثيرا هائلا لكن التأثير كان وقتيا واستمر في المدة التي استمرت فيها الموسيقى فقط.

الكتاب في مجمله يتعرض للعديد من النظريات ويشرحها بناء على وعي حقيقي بمتطلبات العصر وكيف يمكن للشخص أن يبتعد ليصنع وعيه وعقله الخاص وان كل تجربة تنتمي للفرد وليس للمجموع، لذلك يبقى التفكير الفردي هو الفيصل.

ترجمة فكر كأنك اينشتاين

وفي ترجمته ابتعد أشرف توفيق عن المصطلحات والجمل المركبة بطريقة لا يستوعبها القارئ فظهرت الترجمة سلسلة وملخصة بعيدا عن الإسهاب مركزا على الأمثلة في كلمات تشرح بالكامل.

وفي النهاية يتعرض الكتاب للعديد من الأمور منها أربعة أنماط مختلفة للتفكير، وكيف يستخدمها كل شخص، أربع مشكلات تسبب عدم القدرة على التفكير بشكل سليم، ثلاثة نماذج للتفكير النقدي مع المقارنة بينها، والمهارات التي يحتاجها كل نموذج منها، أنواع الذاكرة والذكاء المختلف، وطرق اكتشاف النوع الذي ينتمي إليه كل شخص، وغيرها.

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