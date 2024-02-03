محمود عبد النبي ضمن مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد

تضمن التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة الشيخ زايد لعام 2024، اسم الناشر محمود عبد النبي مدير عام منشورات ابييدي وعضو اتحاد الناشرين المصريين.

وعبد النبي هو أول ناشر مصري ينضم لتشكيل مجلس الامناء لاي مدينة جديدة وذلك يرجع لنجاحه في تطوير واحداث نقلة في معرض كتاب الشيخ زايد لثلاث نسخ متتالية، وكيف لاقى المعرض نجاحا كبيرا، كما أنه أقام أول دورة لمعرض الطفل للكتاب في مدينة الشيخ زايد والعديد من الفعاليات الأخرى للمدينة.



وعمل عبد النبي بالشأن العام ليس جديدا فقد عمل أمينا للصندوق لإحدي لجان حزب الوفد بمحافظة الجيزة لمدة خمس سنوات.



يذكر أن محمود عبد النبي هو ناشر مصري وشارك في تأسيس منشورات ابييدي ودار دفتر زين للنشر والتوزيع، وله الكثير من المقالات المتعلقة بالنشر وغيرها.