الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عبدالوهاب داود: كتاب "عاصمة الخلود" رحلة توثيقية كبيرة.. وإضافة للمكتبة العربية

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد الوهاب داود

قال الكاتب الصحفي عبدالوهاب داود في تقديمه لندوة مناقشة كتاب "عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة" للكاتب الصحفي محمد إبراهيم: "موعدنا مع كتاب يمثل إضافة للمكتبة العربية فلا توجد– على حد علمي- في المكتبة كتاب قام بمثل هذه الرحلة لتوثيق رحلة مدينة جديدة وهي العاصمة الإدارية الجديدة وهي إضافة وخطوة تستحق الاكتمال من محمد إبراهيم والحقيقة كنت شاهدا على جولاته التي قام بها بإصرار وإلحاح في البحث عن المعلومات وتوثيقها والأجمل حين ظهر الكتاب من أسلوب في المعالجة والكتابة، والحقيقة هو مشروع توثيقي مهم جدا".

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معرض القاهرة للكتاب يشهد ندوة "مستقبل الصحافة الورقية"


وأضاف داود خلال ندوة مناقشة كتاب "عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة" للكاتب الصحفي محمد ابراهيم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في قاعة فكر وإبداع بلازا 1: لغة الكتاب ليست جافة أو معلوماتية وإنما كتبها محمد إبراهيم بأسلوب أدبي ممتع وشامل لجميع جوانب الموضوع لدرجة أنني أحب أن قرأ كيف كتب الإهداء وما يتضمنه من طريقة أدبية وأسلوب لغوي جميل، حيث يقول إبراهيم في الإهداء: "أحب أن أكتب إهداء إلى كل مصري منذ بدء الخليقة، هؤلاء الذين آمنوا بالحلم وإلى من اختارهم القدر ليكونوا أحفادًا لأجداد عظام، وإلى كل من آمن وإلى شعب لن تنحني له مهمة ووطن لن تنكس له راية وإلى كل مصري سأهدي كلماتي التي سطرها قلبي قبل قلمي.. نحن هنا".

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

عبد الوهاب داود
عبد الوهاب داود
الكاتب الصحفى عبد الوهاب داود كتاب عاصمة الخلود العاصمة الإدارية الجديدة الجمهورية الجديدة الدورة الخامسة والخمسون

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