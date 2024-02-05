معرض القاهرة للكتاب يشهد ندوة "مستقبل الصحافة الورقية"

عرض برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، تقريرًا مفصلًا عن دور الصحافة الورقية الآن وعوامل التأثير التي طرأت عليها

فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب



وقال الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير الجمهورية، إن معرض الكتاب هذا العام يشهد حيوية وزخمًا غير مسبوق، ويمكن التأكيد أن المؤلفات الورقية لن تندثر ولن تنتهي، والدليل على ذلك الإقبال الكثيف عن معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ٥٥ هذا العام.

وأكد الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق، أن هناك بعض الآراء تبشر بموت الصحافة الورقية، ولكن ويجب أن يكون هناك تكامل بين الصحافة الورقية والإلكترونية قدر المستطاع.

وفي السياق ذاته، قال الكاتب الصحفي علاء عبدالهادي، رئيس تحرير أخبار الأدب، إن ندوة الصحافة داخل معرض الكتاب اليوم تناولت الحديث عن مستقبل الصحافة الورقية في إطار هذا الزخم الكبير المتوافد على معرض الكتاب.